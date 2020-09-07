柴灣兩男疑冒警入大廈　警列「可疑人」　今證為港島總部刑偵人員

柴灣早前發生一宗懷疑假冒警員案，有兩名自稱為警員的男子要求進入一棟樓宇，經保安查問後兩人出示沒有照片及編號的委任證，區議員及後向警方查證後，對方表示未能證實相關人士是否警員。警方昨日（7日）回覆查詢時表示，警方經初步調查後，案件暫列作可疑人發現，暫未有人被捕。惟警方調查一日後，終證實「可疑人士」原來是港島總區刑事總部人員，當時他們就一宗刑事案件到訪柴灣康平街華裕閣地下大堂，以進行調查工作。

事發於上周二（1日），柴灣泳池一帶其中一個樓宇位置，有兩名自稱為警察的男子要求進入，經保安查問後，兩人展示沒有警員照片及編號的委任證，保安因此拒絕兩人進入。保安其後報警求助。警方昨日（6日）回覆查詢時表示，上周四（3日）接獲一名保安員報案，報稱兩名男子於上周二自稱警務人員，進入康平街8號一幢大廈，其後沒有應保安員要求登記資料便離去。保安員事後覺得可疑，兩日後報案。警方經初步調查後，案件暫列作可疑人發現，暫未有人被捕。

至今日（9日）晚上，警方經進一步調查後，在「香港警察」Facebook上發文證實兩名「可疑人士」原來是警務人員。警方表示，早前接獲報案，指有兩名報稱警員的男子於上周二（1日）進入柴灣一幢大廈，懷疑二人冒警。警方經進一步了解後，確認二人為港島總區刑事總部人員。當晚約7時40分，兩名便衣探員就一宗刑事案件到訪柴灣康平街華裕閣地下大堂，以進行調查工作。人員進入大廈後，曾向大廈管理員展示委任證。他們在完成調查後便離開大廈。

警方一向尊重市民應有的權利，任何人士如對展示的委任證或宣稱的警察身份有懷疑，可與附近的警署或致電999與警方聯絡。