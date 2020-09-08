尖沙咀槍擊｜平治男遭殺手伏擊　胸口中槍駕車衝醫院求救

尖沙咀發生槍擊案。一名男子油麻地白加士街，離開一間食肆時懷疑被人伏擊。立即登上平治座駕逃走，對方亦尾隨。據了解，當平治房車駛到尖沙咀柯士甸道龍堡國際賓館對開時，突然遭到槍擊，車上男司機胸口中槍，幸仍然清醒，立即開車逃走，繼而負傷自行駕車前往伊利沙伯醫院求助。 據了解，當平治駛經佐敦道近白加士街時，由於交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車。其中慢線原本已泊了多輛的士等客，中、快線則停了數量的士及其他車輛。平治由於未能繼續行駛，不停響咹，但前面車輛沒有理會，最終平治硬生生將前方3輛的士撞開，繼續直駛前往醫院，其中1輛的士被撞至調頭。傷者現時仍在手術室急救中。警方正調查事件起因。 警方指，案件現改列「企圖謀殺」。 消息稱，遇襲男子為黑幫「荃灣和勝和」高層人士。

警員調查涉事平治房車，可見車窗爆裂。(陳永武攝)

涉事平治房車停在伊院急症室門外，左邊車窗爆裂，車內有血漬。警方正調查事件，大批身穿避彈衣警員，在槍擊現場四下搜索，暫時仍未有人被捕。警員同時封鎖柯士甸道，並在馬路上尋找子彈殼。據了解，警員於凌晨2時許，在柯士甸道近廣東道尋獲一枚懷疑子彈殼，立即檢走化驗。

消息稱，槍手行出時懷疑戴上頭盔，趁平治房車在龍堡國際賓館對開停燈時，趨近房車前座乘客位開槍。槍手行兇後，據稱向廣東道方向施施然離開。

其中一輛被撞的士司機莊先生指，當時停在中線的車龍最後，前面有3、4輛車，由於當時紅燈，車輛塞滿整條佐敦道。平治當時在後面不停響咹，見未有車理會，平治「夾硬」抽頭撞向其車尾，繼而向前駛。而前面陳先生所駕之的士，則被平治連撞兩次，「尷粗」被撞至調頭。平治繼而再撞向快線頭位另一輛的士，才成功往伊利沙伯醫院方向駛去。兩名司機均指，當時不知發生何事，只知後方不停響咹，所幸無人受傷。

傷者由醫護人員治理。(陳永武攝)