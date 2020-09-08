油麻地商人遭擄劫　起回逾百萬Richard Mille手錶　警拘兩男

前日（6日）凌晨，一名42歲姓蔡男商人於土瓜灣街頭被3名男子截停，並指他欠債，其間被挾持登車，到油麻地一餐廳「講數」。歹徒以斧頭指嚇，劫走事主約160萬元財物，包括一隻150萬元的Richard Mille名錶。警方於尖沙咀拘捕兩名分別26及36歲男子，兩人涉行劫。警方亦起回失錶，正追緝其餘在逃人士。

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油尖警區重案組徐浚銨督察交代案情表示，案發當日凌晨，受害人獨自於土瓜灣落山道準備取車，突然有數名男子上前截停他，並指他欠債70萬元，受害人否認，對方未有理會，強行將受害人挾持上一輛私家車，並將他帶到油麻地一間餐廳「講數」，其中一名男子手持斧頭，指嚇受害人，另外兩人將受害人身上所有貴重財物搶去，包括一隻價值約150萬元的手錶及現金，賊人之後分別登上兩架私家車逃去。

警方經調查後，鎖定兩部涉案車輛及疑犯，分別在昨日及今日，於尖沙咀拘捕兩名分別26歲及36歲男子，兩人報稱無業，有黑社會背景。警方起回名錶及現金，兩人正被扣留調查，正調查兩人行劫動機，警方不排除有更多人被捕。

油尖警區重案組徐浚銨督察交代案情。（林振華攝）

事發前日（6日）凌晨4時許， 42歲姓蔡男商人在土瓜灣街頭，被3名男子截停並指他欠債70萬，強行將他挾持登上一輛平治房車，駛至油麻地一間餐廳內「講數」，其間歹徒以斧頭指嚇，劫走事主約160萬元財物，包括一隻150萬元的Richard Mille名錶。事主事後聲稱事件涉及生意糾紛。蔡男報稱被打傷頭及臉部不適，但拒絕送院。

據悉，蔡於2019年在應用程式認識一名內地商人，對方其後借出7萬人民幣予蔡作為投資手錶生意，但有人聲稱有關匯款一直未有收到，亦不清楚為何被指欠債70萬元。