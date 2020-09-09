影子車套假牌爆竊販毒　男賊偷日本城制服犯案　15男女涉案被捕　

警方發現去年開始港島區內發生連串商戶爆竊、偷車及車內盜竊案件，涉款超過180萬元。該個黑幫集團用「影子車」犯案及逃避警方追查，他們再用非法釣魚機場「散貨」及販賣毒品，包括案中1名男子偷日本城員工制服掩人耳目，再偕2名同黨偷貨物。警方連日拘捕15名男女，包括1名已經輟學的16歲少女，她主要負責把風工作。

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賊人偷日本城員工制服 偕2同黨偷15萬元貨物

港島總區反三合會行動組謝子坤總督察表示，經調查後發現至少15宗爆竊及7宗車內盜竊案為同一個犯罪團伙所為。今年9月6日至8日，反黑組探員展開拘捕行動，包括於9月6日凌晨時分於九龍塘羅福道一間時鐘酒店截獲3名集團成員，並在他們身上、酒店房及失車內檢獲250克不同種類的毒品，市值約30萬元，另外檢獲毒品包裝工具及多個假車牌。

9月7日清晨，探員於天水圍天瑞商場發現3名形跡可疑的男子，其中1名男子身穿日本城員工制服，該3男子於上址徘徊，多次將贓物運上附近1輛私家車。探員上前調查時，其中1名男子企圖開車逃去，他們最終被截停。經調查後，商場內1間日本城被爆竊，據閉路電視影片可見，其中1名賊人偷去1件員工制服以掩人耳目。

警方共拘15男女 大部分人有黑幫背景

探員於他們身上及物內發現大量贓物，包括6萬多元現金、2部收銀機、手袋及不同種類的日用品，貨物總值約15萬元。另外車內存放多種爆竊工具，包括螺絲批、電筒、鎚仔及電鑽等，以及存有軍刀、後備車匙匙膽及假身份證明文件等。

其後，探員於全港各區再拘捕9名集團成員。行動至今共拘捕15人包括11男4女，他們介乎16歲至52歲，大部分人有黑幫背景，他們罪名分別為爆竊、偷車、車內盜竊、擅自取去交通工具、危險駕駛及販毒等，有被捕人士已被控相關罪名，有人仍被扣查中。警方稱相信今次行動，已經瓦解一個活躍於港九新界的黑幫集團。

使用「影子車」逃避警方追查

港島總區反三合會行動組梁雪偉高級督察表示，集團主腦多次四出招募同黨犯案，集團分工仔細並由主腦決定人手。犯案前成員會四出視察，尋找合適的商舖及分析人流、營業時間及保安措施，再由成員偷車及找目標車牌，「佢哋會係街上搵一啲車輛，同失車屬同款及同型號，再複雜車牌。」集團成員用假車牌製成「影子車」，以逃避警方的追查，並且速遞毒品。

非法釣魚機場「散貨」及賣毒品

梁雪偉續指，集團成員於車內擺有多個假車牌，方便他們不時轉換「影子車」，並且爆竊街上車輛。主腦主要用硬物撬開大閘，另外2人分別入內搜掠及把風。至於大部分失物為現金、手提電腦、手機及日用品。最大宗案件損失為一個樓上同鄉會，該單位被偷去30多萬元現金及電腦。

集團事先會找潛在買家及散貨地點，盡快將貨品賣出圖利。梁表示，該個集團亦有控制非法釣魚機場，他們會將貨品放在場內「散貨」及賣毒品。另外成員租用酒店房包裝毒品，更不時轉換酒店以逃避警方追查。

今年首8個月港島區 錄得64宗店舖爆竊案

港島總區防止罪案組季芯儀督察表示，今年首8個月港島區錄得64宗店舖爆竊案，去年同期錄得53宗，今年升幅21%。另外港島區錄得81宗車內盜竊案，比去年同期錄得69宗，今年升幅31%。季芯儀呼籲商戶加強保安，包括安裝鐵門、鋼門及捲閘，另外後門需要鎖好及加裝警鐘、閉路電視。至於車主盡量將車停泊在停車場及避免泊街，如有可疑應與警方聯絡。