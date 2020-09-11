電話騙案｜18歲女大學生扮「內地特務」行騙　4人中招失逾$240萬

18歲女大學生化身「特務」行騙，3女1男中招損失超過240萬元！上月警方接獲兩人報案指，早前接獲自稱內地公安的來電，他們被要求開設網上理財戶口、提取大量現金，騙徒取得巨額款項後失蹤。探員經調查後，昨日（10日）拘捕涉案的18歲女騙徒，她稱自己以「特務身份」行騙，並將部分犯罪收益存入個人戶口。警方指發現另有2人受騙，但他們未有報案，警方不排除有更多人被捕，並呼籲市民接獲相關來電應該立即收線，「遇電騙，即收線！」

東九龍總區重案組接手調查案件，昨日（10日）早上8時於葵涌拘捕涉案的18歲女子，她報稱為大學生。（黃偉民攝）

東九龍總區重案組第三隊莫子威總督察指，今年8月警方接獲2宗電話騙案的報案，第一宗發生在8月15日，1名受害人報稱於觀塘住所內接獲陌生來電，對方自稱為內地公安，訛稱受害人於內地犯罪。由於受害人極度害怕，他跟從騙徒指示於一間銀行開設網上理財戶口，並將戶口帳號及密碼，交予一名自稱「特務人員」的女騙徒，損失畢生積蓄。

另一宗案件發生8月17日，受害人於銅鑼灣住所接獲行騙電話，受害人跟隨指示於區內銀行提取大量現金，並且交予女騙徒。其後該兩名分別84歲及77歲的受害人揭發受騙，1人為獨居長者、另1人與兒子同住，兩人於8月20日及28日向警方報案。

東九龍總區重案組接手調查案件，昨日（10日）早上8時於葵涌石籬邨拘捕涉案的18歲女子，她報稱為大學生，探員於單位檢獲手機、八達通、入數紙及銀行存摺。警方發現被捕人與另外2宗騙案有關，手法均為押送受害人到銀行開設戶口、直接於櫃位提取大量現金，惟該兩名受害人未有報警。

4宗案件受害人為1男3女（介乎60至87歲），他們合共損失超過240萬元，單一損失由12萬至150萬元不等，案發地點包括秀茂坪、觀塘、將軍澳及灣仔區。莫指，被捕女大學生聲稱自己以「特務身份」行騙，她受主腦指使犯案，她將部分犯罪收益存入個人戶口，據知她並無案底。警方不排除有更多人被捕。

莫子威表示，有騙徒訛稱自己被利用以「特務」身份行騙，一旦有協助及參與行騙均負上刑責。「遇電騙，即收線！」他續稱，市民接獲電話騙案及陌生來電時，對方無論同任何謊言及身份行騙，市民不應理會對方及立即收線，如有懷疑應該報警求助。