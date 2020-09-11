電話騙案｜18歲女大學生扮「內地特務」行騙　4人中招失逾$240萬

18歲女大學生化身「特務」行騙，3女1男中招損失超過240萬元！上月警方接獲兩人報案指，早前接獲自稱內地公安的來電，他們被要求開設網上理財戶口、提取大量現金，騙徒取得巨額款項後失蹤。探員經調查後，昨日（10日）拘捕涉案的18歲女騙徒，她稱自己以「特務身份」行騙，並將部分犯罪收益存入個人戶口。警方指發現另有2人受騙，但他們未有報案，警方不排除有更多人被捕，並呼籲市民接獲相關來電應該立即收線，「遇電騙，即收線！」
東九龍總區重案組接手調查案件，昨日（10日）早上8時於葵涌拘捕涉案的18歲女子，她報稱為大學生。（黃偉民攝）
東九龍總區重案組第三隊莫子威總督察指，今年8月警方接獲2宗電話騙案的報案，第一宗發生在8月15日，1名受害人報稱於觀塘住所內接獲陌生來電，對方自稱為內地公安，訛稱受害人於內地犯罪。由於受害人極度害怕，他跟從騙徒指示於一間銀行開設網上理財戶口，並將戶口帳號及密碼，交予一名自稱「特務人員」的女騙徒，損失畢生積蓄。
另一宗案件發生8月17日，受害人於銅鑼灣住所接獲行騙電話，受害人跟隨指示於區內銀行提取大量現金，並且交予女騙徒。其後該兩名分別84歲及77歲的受害人揭發受騙，1人為獨居長者、另1人與兒子同住，兩人於8月20日及28日向警方報案。
東九龍總區重案組接手調查案件，昨日（10日）早上8時於葵涌石籬邨拘捕涉案的18歲女子，她報稱為大學生，探員於單位檢獲手機、八達通、入數紙及銀行存摺。警方發現被捕人與另外2宗騙案有關，手法均為押送受害人到銀行開設戶口、直接於櫃位提取大量現金，惟該兩名受害人未有報警。
4宗案件受害人為1男3女（介乎60至87歲），他們合共損失超過240萬元，單一損失由12萬至150萬元不等，案發地點包括秀茂坪、觀塘、將軍澳及灣仔區。莫指，被捕女大學生聲稱自己以「特務身份」行騙，她受主腦指使犯案，她將部分犯罪收益存入個人戶口，據知她並無案底。警方不排除有更多人被捕。
莫子威表示，有騙徒訛稱自己被利用以「特務」身份行騙，一旦有協助及參與行騙均負上刑責。「遇電騙，即收線！」他續稱，市民接獲電話騙案及陌生來電時，對方無論同任何謊言及身份行騙，市民不應理會對方及立即收線，如有懷疑應該報警求助。
警方高度關注電話騙案，並呼籲市民留意以下情況：
（1） 任何自稱內地政府或執法機構，並要求受害人交出任何銀行或個人資料，均為詐騙；
（2）任何經電話自稱內地政府或執法機構，並要求受害人開設一個銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉賬匯款，均為詐騙；
（3） 任何內地政府或執法機構及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式做筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；
（4） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均為詐騙；
（5） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；
（6） 請向身邊的親朋戚友，尤其長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。