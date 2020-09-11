深水埗貴婦狗被盜　發信息「斬件寄畀你」勒索4萬　情侶綁匪被捕

深水埗一隻逾8個月大貴婦狗Coffee上周被人盜去，狗主於網上發帖尋狗，其後竟接獲匪徒聯絡，指要求交出4萬元贖金，否則對狗隻不利，更聲稱「斬件分開寄畀你」。狗主其後報警，聯同警方相約匪徒交收，終將涉事一對綁票情侶拘捕並尋回愛犬。 越南籍狗主接受《香港01》訪問，指涉嫌盜去其愛犬勒索的匪徒，竟為認識1年多的同鄉，過去常到店舖看Coffee，亦曾將Coffee帶走後交還，愛犬被盜後匪徒又不斷催促她繳交贖金，更稱「你再拖我斬件（Coffee）分開寄畀你」，又恐嚇稱「我扔佢（Coffee）落海！」。

警方於被捕人單位內尋回被盜貴婦狗。（陳康智攝）

深水埗警區署理總督察許仲恒表示，警方昨日（10日）接獲一名報案人指，於本月5日凌晨遺失一隻貴婦狗，事主其後於社交平台上發帖尋狗，至周三（9日）一名匪徒透過社交平台聯絡事主，要求她以4萬元贖回，否則會對狗隻不利。警方接手調查，深水埗警區動物專責調查隊翻查閉路電視、情報搜集等，鎖定相關匪徒。調查隊人員今日下午在天水圍拘涉案24歲男子及23歲女子涉嫌勒索，兩人關係為情侶，並於其單位內尋獲該隻約8至9個月大的貴婦狗，初步檢查牠健康良好。

許仲恒表示調查相信該狗隻於本月5日，事主疑因放狗時一時大意下狗隻被人盜去，其後落在該對男女手上，男女之後於網上見到事主尋狗帖文，於是聯絡勒索，警方相信盜狗人士並非該對男女。許仲恒表示，警方關注動物福利，竭力打擊殘酷對待動物行為，亦於數年前推出動物守護計劃，與不同政門及相關組織包括愛協作教育培訓、宣傳等。許又呼籲主人不要放養狗隻，避免讓匪徒有機可乘。

匪徒曾向狗主指「你再拖我斬件分開寄俾你」。（受訪者提供）

越南籍狗主Đinh接受《香港01》訪問講述愛犬被綁架經過，Đinh於基隆街經營越南批發舖，以往一直將愛犬Coffee放在店舖內，晚上會將她帶回家中。於Coffee被盜後她翻查閉路電視，發現偷去愛犬的為一對認識1年多的同鄉情侶，嘆道「真係好失望！」，Đinh指自己視該對情侶為朋友，兩人以往常到店舖看Coffee，男友人常笑稱「畀咗Coffee我啦」。Đinh指Coffee為友人贈送，非常可愛，因此絕不會贈送他人。

兩人曾帶走Coffee 女友人主動返還

Đinh又透露，該對男女以往亦曾帶走Coffee，後來女友人主動交還Coffee，並稱「Coffee跟我哋走啊！」Đinh指當時認為對方主動交還Coffee，未有生疑。她指Coffee未滿1歲，一直健康良好，早前稱Coffee「有長期病患」屬虛構，希望賊人知道Coffee「有病」會放過Coffee。

交涉過程中，Đinh質疑兩人有心偷狗，但對方未對事情感悔意或打算收手。過程中匪徒又不斷催促她繳交贖金，稱「你再拖我斬件（Coffee）分開寄畀你」，又恐嚇稱「我扔佢（Coffee）落海！」，又曾回覆「笑哈哈」表情符號。Coffee於報警後相約交收，由警方部署下將兩名匪徒拘捕，成功尋回愛犬。Đinh坦言如今「再見不是朋友」，斥道「自己個朋友都咁樣對待」。Đinh又指Coffee被人偷走後一直未能安睡，如今尋回Coffee「終於放鬆啦」，明天將帶Coffee到獸醫打晶片及檢查身體，將來亦會將她鎖在店舖內，以防再次被人偷走Coffee。