觀塘住宅拖板電線短路起火　中四男生偕街坊撲救　兩兄弟受傷送院

今日（12日）早上8時許，觀塘瑞和街14-26號永順大廈一個單位起火，現場冒出大量濃煙，居民疏散至地下安全位置。消防員到場出動1喉1煙帽隊，約17分鐘將火救熄。火警中，21歲弟弟耳及鼻燒傷、25歲哥哥吸入濃煙不適，他們清醒送院治理。起火單位窗戶玻璃燒至破碎，外牆亦熏黑。據知，單位疑電線短路起火，當時拖板插有電腦及電蚊拍等電器。 事發時，大廈一名中四男生李同學在走火警期間，發現肇事單位冒濃煙，他遂與另一名男街坊用滅火桶嘗試救火，李指屋內窗邊及窗簾起火，他們確認屋內無人被困，便疏散至地下安全位置，他謙稱：「大家無事就最好喇！」李同學表示，日後或考慮投考消防員。

中四生與街坊合力救火 得悉無人被困便離開

協助救火的中四學生李同學指，事發時他發現肇事單位起火，其間他與另一名男街坊嘗試救火。惟火場太大煙他們被迫退後，並走到後樓梯拿取滅火桶，當時起火單位窗邊及窗簾起火，兩人用滅火桶及水撲救。「初初個火頭我用滅火桶救熄咗，之後問多次有無人時，右邊枱同電線又着咗（起火）。」李同學指，當時單位內佈滿濃煙，知悉單位無人被困，他遂與男街坊疏散至地下，「無事，大家無事就最好喇！」李同學向記者表示，他日後或考慮投考消防員。

機電工程署安全須知：切勿接駁多個耗電量大電器

今次案件疑拖板電線短路肇禍，根據機電工程署「插頭、萬能蘇及拖板安全須知」列明，切勿使用不規則插孔或沒有安全活門的萬能蘇或拖板、使用符合安全規格的插頭、萬能蘇及拖板。以及，每一個供電插座只應插上一個萬能蘇或一個拖板，不應插上更多的萬能蘇或拖板。最後，切勿使用拖板或萬能蘇接駁多個耗電量大的電器。