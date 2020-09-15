涉網上煽惑攻擊藝人及客戶　25歲TVB員工被捕　無綫：感謝警方

警方今日（15日）拘捕一名25歲男子，涉嫌於網上討論平台，發表煽動他人破壞港鐵及傳媒機構設施的言論。警方網絡安全及科技罪案調查科發現，去年有人以職務上便利，在網上討論區上散播煽動他人進行刑事毀壞言論，包括破壞港鐵設施及放火燒毁某電視台器材，亦煽動他人滋擾及攻擊該電視台藝人及客戶。據悉，被捕男子為TVB的製作人員。 無綫電視發言人證實，警方今日拘捕無綫一名影帶調配助理，並曾帶被捕員工返回電視城調查。發言人指，去年曾就有關言論多次報警，無綫電視感謝警方鍥而不捨追查，會全力配合警方調查。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，警方於去年年中發現，有人於網上討論區不斷散播煽動他人進行刑事毀壞言論，包括破壞港鐵設施及放火燒毁某電視台的器材，亦煽動他人滋擾及攻擊該電視台藝人及客戶，目的阻礙電視台正常運作，以及威逼電視台客戶停止在該電視台刊登廣告，令電視台蒙受損失。

警方展示數張網上討論區截圖，顯示有人曾於討論區公開電視台大會舞台的節目表，發表「號召一千名巴打全力追擊到底」言論，亦曾公開電視台活動詳情，包括時間、出席嘉賓等。另外有截圖顯示，有人曾於去年8月9日及10月7日，發表破壞港鐵設施言論。

警方經調查後，鎖定一名25歲本地男子，今早於將軍澳以煽惑他人進行刑事毀壞罪名，將該名男子拘捕。行動中，警方共檢獲1部電話及2部手提電腦。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警：被捕男子任職電視台 取得內部資料

警方表示，被捕男子本身任職該間電視台影片後期製作技術員。警方相信他以職務上的便利，取得該電視台內部資料及活動安排，煽動他人對電視台、藝人及其客戶進行攻擊及滋擾。

范俊業表示，警方仍在統計被捕男子實際上有多少次發表有關言論。問及有關言論有否曾成功煽動他人，范俊業指去年不同討論區有言論煽動仇恨，很多曾在現實世界發生。范俊業指，內部資料涉及數十個電視台於公眾場合舉辦的活動，亦披露活動行程及細節，煽動他人阻礙電視台正常進行活動。

警方指，被捕男子曾披露數十個電視台於公眾場合舉辦的活動，亦披露活動行程及細節，煽動他人阻礙電視台正常進行活動。（魯嘉裕攝）

警方相信，該名男子除可能干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》及《普通法》的煽惑他人進行刑事毀壞罪，亦可能干犯普通法下的煽惑他人進行公眾妨擾罪，及違反高等法院於去年10月頒布的臨時禁制令。該禁制令禁止他人在互聯網平台或媒介上發布任何信息促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力。

警方提醒，煽惑他人進行刑事毀壞一經定罪，最高可判處終身監禁。另外，臨時禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士，有機會干犯《藐視法庭》罪，呼籲市民切勿以身試法。

無綫證實警方帶被捕員工返回電視城調查

無綫電視發言人證實，警方拘捕公司一名後期製作科員工，涉嫌干犯網上非法行為。無綫電視發言人表示，今早約 7 時，警方網絡安全及科技罪案調查科人員拘捕該名影帶調配助理，經無綫電視同意後，警方下午將被捕員工帶返電視城調查。該名員工25歲，涉嫌在網上滋擾或恐嚇無綫電視廣告客戶、煽動他人刑事毀壞公司設備和慫恿他人破壞TVB或有TVB藝員出席的活動。

無綫電視發言人指，自去年示威開始，網上煽暴行為日益嚴重，包括煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告、破壞無綫活動及滋擾藝人等。無綫電視就此已多次報警。無綫電視感謝警方鍥而不捨追查，會全力配合警方調查，將不法之徒繩之於法。

無綫電視發言人強調，警方在電視城的調查行動只與個别員工違法行為有關，完全不涉及搜查傳媒機構。