的士濫收車資、白牌車非法載客取酬　警葵涌放蛇拘8司機

新界南交通執行及管制組特遣隊人員於9月11日及今日（9月15日）展開代號「駒始」（KICKSTARTER）的執法行動，打擊的士濫收車資及非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行為。行動中共有8名男子被捕。

行動中，警方派員到葵涌區一酒店喬裝乘客，他們先後被招攬乘坐4輛的士及4輛私家車，並分別前往多間位於油麻地、尖沙咀及中區的酒店。當車輛到達目的地時，4名的士司機分別要求收取380至480車資（合理車資約為100至180元），另外4名私家車司機則要求收取400元車資。

人員遂於現場拘捕4名年齡介乎35至49歲本地男的士司機，涉嫌「濫收車資」；另外4名年齡介乎30至63歲的本地男私家車司機，則涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

所有被捕男子現已保釋候查，須於10月中旬向警方報到。所有涉案車輛亦已被扣留作進一步檢驗。