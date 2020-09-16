洪水橋七人車衝路障　2警追截疑遭胡椒噴霧射眼　2人被捕3人在逃

15日深夜10時許，當時有警務人員，在新界洪水橋田心村對開，設置路障截查車輛。期間，一輛深色七人車駛至，警員指令該車停下接受盤查，惟七人車突然加速衝路障，擬逃離現場。

有警員見狀立即驅車追截，至田廈路埃索油站對開，成功截停該輛七人車。據知當時有兩名警員上前靠近七人車，卻被車上人士使用胡椒噴霧射眼。其餘警員趕至，合力將車上其中2人制服；但車上另外3人則棄車逃去無蹤。

警方封鎖現場調查，正追緝在逃人士下落，及他們作案原因，大批警員在附近一帶搜索無果。2名被制服男子，涉嫌「襲擊警務人員」被捕，其中一人受傷，須由救護車送往天水圍醫院治理。而兩名被射中眼的警員，則由救護車送往屯門醫院治理。就現場所見，衝路障與成功截停七人車的位置，相距約300米。

警方表示，天水圍分區軍裝巡邏小隊人員，在天水圍田廈路70號對開設置路障進行反罪惡行動，至15日晚上10時16分，發現一輛私家車形跡可疑，遂將私家車截停調查。警員調查期間，車上3名中國籍男子拒絕合作，並懷疑打開車門，以不明液體淋潑2名男女警員，隨後下車逃去。車上1名男子駕駛私家車企圖逃去，警員其後在約300米外截停該私家車，及將車上姓葉男司機及姓蘇31歲乘客制服。經初步調查，相信私家車被掛上假車牌，車上2人涉嫌「襲警」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，姓葉男司機同時亦涉嫌「行使虛假文書」被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。男司機報稱不適，清醒被送往天水圍醫院檢查。兩名男女警員眼部受傷，清醒送往屯門醫院治理。