警員婚禮照流出兼被起底　警拘25歲婚攝助理

今年6月7日一名警員及其太太於尖沙咀區一酒店舉行婚禮，其後婚禮照片被人上傳到網上討論區，並附有新郎個人資料、警員編號及崗位等，又有人留言恐嚇聲稱要性侵犯新娘，警方拘捕一名25歲婚攝男助理，涉嫌披露未經資料使用者同意而取得的個人資料。

西九龍總區重案組總督察周振才（右）交代案情。（黃廸雯攝）

西九龍總區重案組總督察周振才表示，於今年6月7日，兩名受害人包括一名警員及其太太於尖沙咀區一酒店舉行婚禮，婚禮結束後，受害人經親友得知，婚禮照片被人上傳到網上討論區，並附有新郎個人資料、警員編號及崗位等，又發現有人作恐嚇性留言，聲稱要向新娘作性侵犯，受害人感到驚恐報警。西九龍總區重案組接手調查，包括於現場視察及檢視閉路電視，鎖定一名涉案男子，今日（16日）於黃大仙拘捕一名25歲男子。他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

周振才指被捕人報稱為學生，亦為婚禮當晚的攝影助理，周振才相信有人藉工作便利，得知婚禮受害人資料，並以手機拍攝照片後，將事主個人資料及侮辱恐嚇說話上傳到網上，當中涉及2張當晚婚禮照片。警方檢獲電腦及被捕人當日身穿衣物等作檢驗。

警方提醒市民，高等法院已頒布兩個臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地披露警務人員及其家人的個人資料，令他們受到滋擾及恐嚇；及禁止任何人在網上平台發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論。臨時禁制令至今仍然生效，違反有機會干犯藐視法庭。警方重申，互聯網世界非無法可依，根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。