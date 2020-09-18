32歲救護員體能測試期間昏迷　今早仍情況危殆

將軍澳消防及救護學院昨（17日）有救護員在體能測試期間暈倒，今早仍然情況危殆。昨日下午5時許，警方接報一名男子32歲姓梁男子，在將軍澳百勝角消防及訓練學院訓練時昏迷，先送往將軍澳醫院，再送入聯合醫院。政府新聞處表示，截至上午10時梁男情況仍然危殆。據了解梁男駐守荃灣區。

32歲救護員周年體能測試期間昏迷，情況危殆。（郭倩雯攝）

據了解，駐守荃灣的梁姓救護員，昨日到百勝角消防及訓練學院參與周年體能測試，跑圈時陷入昏迷，其間同袍為他進行急救，再轉送將軍澳醫院。周年體能測試內容包括手力訓練如單雙槓、引體上升，亦有今次事件中相關4,800米長跑。過往曾討論容許有傷病的40歲或以上消防員，由三哩（4.8公里）跑改為一哩（1.6公里）步行，但被質疑會放生體能不合格的隊員。

翻查資料，2018年9月19日早上11時許，有3名見習消防隊長，在將軍澳百勝角消防及救護學院接受體能訓練時感到不適，由救護車送院。其中兩人更需轉到深切治療部（ICU）觀察。

消防處救護員會：涉事同事情況穩定

消防處救護員會主席李偉孝表示，工會已收到相關消息，並已派員到醫院了解情況，該員救護員現時情況已經穩定。

體能測試分為手力測試及長跑 成績按年齡分級別

據了解，消防員及救護員每年均需要參加年度體能測試（PFA）。體能測試分兩個部分，分別是手力測試（strength test）及4800米長跑（aerobic run），手力測試的項目包括掌上壓、引體上升、原地跳高、屈臂伸展及斜板摺腹等；4800米長跑則須在指定時間內跑完4800米。測試的成績會根據人員的年齡再分為1至5級（手力）及A至E級（長跑）。

疫情關係處方豁免一般人員體能測試 僅三類人須參與

今年因新冠肺炎疫情關係，健身室、體育館及球場等已關閉多時，有前線人員曾反映需時提升體能以應付測試，期望高層暫緩長跑測試。據知處方已豁免了一般人員的年度體能測試，惟以下三類人士，仍需要參加體能測試：

1. 入職滿三年的人員，完成試用期將獲長期聘用，俗稱「等confirm」；

2. 有可能或將準備升職的人員；

3. 過去18個月未曾參與年度體能測試的人員。