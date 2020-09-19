黃大仙基協中六生患抑鬱　雨中跪求留級趕進度　校方家長下周會面

昨日（18日）一名身穿校服的男學生，在黃大仙中華基督教會基協中學門外雨中下跪，男生更雙手舉起平板電腦，展示「學校完全無視學生需求，剝奪學生學習機會」等字句。據知，該名中六男生因去年患上抑鬱症，加上社會運動影響，導致學習進度落後。所以主動向校方要求留級一年，惟多次相約校長商討無果，遂決定在校門外下跪。 學校回覆指，男生與其家長就申請留級一事，原定相約校長於下周一（21日）面談，未知是否溝通有誤會，男生昨日突然返校要求見校長不果，疑情緒受影響跪在校門外。學校強調不會處分學生，並會就留級申請開會討論。

據了解，該名男學生姓陳，現就讀中六級，惟因去年患上抑鬱症，加上社會運動影響，不時缺課，導致學習進度嚴重落後。他擔心未來數個月內無法追回DSE文憑試的課程進度，故主動向校方要求留級一年，並多次相約校長商討，但校方未有積極跟進，所以決定在校門外下跪。

黃大仙區議員陳俊裕指，昨日（18日）已到場接觸並安慰男生。陳指言談間，男生透露以往在校內「唔算聽話」，故即使提出留級一年努力讀書，老師似乎不太願意跟進，男生更透露：「想佢快啲讀完就走」。

陳續指，男生有感被學校針對，才在校門外下跪請願。陳俊裕表示理解同學的行動，坦言校方需要與學生溝通、提出理由及跟進方案。陳俊裕已聯絡校方了解事件，並於下星期一與校方商討事件。

校方強調不會處分學生 會就留級申請開會討論

今早（19日）《香港01》記者到中華基督教會基協中學了解事件，學校職員即向傳媒派發聲明，內容指校方就涉事學生一事，一直諮詢相關專業人士意見，及與家長保持密切溝通，會按學生的教育及發展需要，磋商安排。校方會就其所需適時提供適切的支援及照顧，並就此事與教育局保持溝通，以便作出跟進。

基協中學輔導主任鄧老師今早再回覆指，男生與其家長就申請留級一事，原定相約校長於下周一（21日）面談，未知是否溝通有誤會，男生昨日突然返校要求見校長不果，疑情緒受影響跪在校門外。鄧老師指，當時已與學校社工多次勸說學生返回校內，他理解男生因緊張學業，「可能一時間有情緒」，才作出相關舉動，並強調學校不會處分學生。

澄清沒有教職員發表「你做戲做夠啦！」等言論

鄧老師指，其實該名男生的校內成績符合升班的標準，惟他有意留級一年，「學校每年就升班、留班申請都會有討論」，他指校方會就此事開會討論。另外，鄧老師指昨日全程在場與男生溝通，亦有為男生擔傘擋雨，澄清過程中並沒有教職員向男生表示「你做戲做夠啦！」、「入返去啦，無人睇㗎！」等言論。