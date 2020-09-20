【珍惜生命】西貢女子飲清潔劑自殺 　稱夫仰藥同尋死虛驚一場

一對結婚25年夫婦，今（20日）凌晨時份在西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村住所，疑因瑣事發生爭執後，妻子飲下清潔劑企圖自殺，疑因痛苦難耐報警求助，女子由救護車送院治療。抵院時向警方透露，懷疑其丈夫也吞服了安眠藥企圖自殺。警員趕赴現場後，發現事主丈夫清醒，沒有服用過量藥物，他聲稱曾以啤酒混和一粒安眠藥飲服可安睡，虛驚一場。

西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村女子企圖自殺案，警員檢走一支清潔劑帶署調查。(陳永武攝)

現埸消息稱，凌晨時份，42歲姓張女子夜歸返回西貢菠蘿輋路菠蘿輋新村住所，疑酒後與丈夫因小事發生爭執後，飲下半樽清潔劑企圖自殺，疑因痛苦難耐報警，警員在單位檢走一支清潔劑帶署調查及將她送院。惟張女在醫院向警方透露，其在家中的丈夫也吞服了安眠藥企圖自殺。警方聞訊後大為緊張，連忙派員趕返現場調查，其間鄧應門，他聲稱一直在房內睡覺，聲稱事前曾以啤酒混和一粒安眠藥飲服幫助睡眠，他清醒無大礙毋須送院。

警方指，凌晨4時許接獲42歲姓張女子報案稱在上址企圖自殺後，感到喉嚨不適。警員接報到場，張婦清醒被送往將軍澳醫院治理，其間她表示擔心其49歲姓鄧丈夫曾在上址服用過量藥物。警員遂返回上址，發現鄧清醒並拒絕送院。

警方在現場沒有檢獲遺書。經初步調查，張婦曾飲用一些懷疑消毒藥水企圖自殺，而其夫沒有服用過量藥物，事件沒有可疑，列企圖自殺。據了解，鄧姓夫婦結婚25年，育有兩名唸大學的女兒。

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