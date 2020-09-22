麗都灣泳灘男子遇溺一度昏迷　救人泳客：聞救命即刻拎水泡飆落去

荃灣汀九麗都灣泳灘今（22日）清晨6時許一名男子遇溺，相熟泳客落水勇救，將他拖回岸上。事主一度昏迷，所幸未幾甦醒。救人泳客黃先生表示在岸上聽到呼救聲，「聽到（嗌救命）我咪即刻拎個水泡飆落去囉！」然後與另外兩名泳客合力將事主拖上岸。據知遇溺男子綽號「肥佬黃」，年約60歲任職的士司機，是泳灘常客。

「開頭我唔知，我喺岸上，後尾我聽到嗌救命嗌報警，我就拎個水泡走落去。聽到（嗌救命）我咪即刻拎個水泡飆落去囉！」事發於防鯊網附近，有份救人的黃先生憶述當時正在岸上，突然聽到浮台有呼救聲，於是在瞭望台下取水泡，立即衝落水救人，沿着水流並與另外一男一女泳客合力將事主拖上岸。與此同時，岸上有人報警。事主返回岸上返口吐白沬，救護員及時到場將他送院救治。

據知遇溺男子綽號「肥佬黃」，年約60歲任職的士司機，是泳灘常客。

事發於清晨6時許，據報一名男子在荃灣汀九麗都灣游泳期間，突然遇溺昏迷，其他泳客見狀，立即出手救人，將他拖回岸上，據報男子一度昏迷。救護員到場為他急救，所幸未幾甦醒。事主由救護車送往荃灣仁濟醫院治理，期間披上反光氈保暖。警方正調查事件，列作「有人遇溺」跟進。

一名男子在荃灣汀九麗都灣游泳期間，突然遇溺昏迷，其他泳客見狀，立即出手救人，將他拖回岸上。（讀者提供圖片）