抗疫基金騙案︱偽造商業證明　涉呃126萬元資助　6男3女被捕

新冠肺炎疫情持續，政府推出多項「防疫抗疫基金」計劃助企業渡過難關，惟有不法之徒偽造證明文件，圖騙取資助。警方偵破20宗有關騙案，拘捕6男3女，涉及126萬資助金額，據悉政府已批出約50萬元。 有被捕人以住所作登記地址，從互聯網下戴派對房間的照片作證明，訛稱從事派對房間業務，每宗申請個案平均可獲3至10萬元資助金額。

港島總區重案組（二）許康傑總督察指，警方接獲「防疫抗疫基金」秘書處報案稱，懷疑有人用虛假文件騙取一次性資助，涉及20宗申請個案，當中有7宗為零售業資助申請，其餘13宗為美容、按摩及派對房資助計劃，共涉款126萬港元。

警方在昨（23日）起採取拘捕行動，於全港多區拘捕6名男子及3名女子，年齡介乎24至63歲，涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」，大部份人報稱無業或商人。全部被捕人均為「防疫抗疫基金」計劃的申請人及相關業務負責人，警方搜查多個處所，檢走商業文件、電話、電腦、銀行紀錄、經改動的商業照片及經改動的商業證明，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

以虛假證明文件圖騙案資助 平均可獲3至10萬元資助

「防疫抗疫基金」要求申請人在指定日期前，有獨立地址營運零售、美容、按摩或派對房間的相關業務，惟被捕人卻利用虛假證明文件，訛稱營運相關業務，圖騙案資助，而每宗平均可獲3至10萬元資助金額。許康傑總督察透露，有被捕人報稱在住宅單位經營派對房間，並從互聯網下戴派對房間的照片，製造虛假證明文件。

許康傑總督察稱，「防疫抗疫基金」是向受疫情影響的相關行業提供財政支援，對於有人意圖騙取資助，警方予以強烈譴責，並會深入調查疑有問題的申請資助。許提醒，利用欺騙手段申請資助，不論成功通過批核與否均涉干犯「詐騙罪」，一經定罪最高可判入獄14年；利用虛偽文件提供申請涉「虛偽文書罪」，同樣可被判入獄14年。