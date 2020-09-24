旺角三賊冒警劫地下賭檔　鐵筆撬門洗劫6賭徒3.7萬元　事主變疑犯

旺角發生懷疑「黑吃黑」劫案，3名匪徒今（24日）凌晨冒警用鐵筆撬門行劫一個地下賭檔，洗劫單位內女主持和5名男女賭徒，掠走逾3萬元現金後逃去。警方於清晨約5時接獲報案，派員登門調查，惟賊蹤已杳。警方發現現場單位為一個百家樂非法賭檔，遂將6名遭洗劫的男女事主拘捕，他們涉嫌「經營非法賭博場所」和「在賭博場所內賭博」，並追緝3名冒警行劫匪徒歸案，案件列冒充警務人員、行劫、經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博，由旺角警區反黑組跟進。

警員上樓調查後，拘捕6人涉嫌與賭檔有關，當中有人手抱嬰兒步出大廈。

現場為旺角彌敦道760號東海大廈10樓一單位。記者現場所見，遇劫事主變成疑犯的5女一男，她們分別涉嫌經營賭博場所及在賭博場所賭博被捕，其中有女賭徒被帶走時更手抱嬰孩遮掩離去。警方指，今晨5時03分，接報3名可疑男子懷疑在上址向大廈管理員聲稱自己為警務人員，並懷疑手持一支鐵筆到上址一單位，劫去單位內6人共約3.7萬元現金後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列冒充警務人員及行劫。

在調查期間，警員發現上址為一個非法賭博場所，被洗劫6名男女涉嫌與賭檔有關被捕，當中有人手抱嬰兒步出上址。其中一名61歲姓黃女子涉嫌「經營非法賭博場所」被捕，另外4女一男（29至58歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。上址為一個地下賭檔，不排除有人冒警「黑吃黑」。據了解，3名可疑男子向保安自稱警員並出示「委任證」。他們用鐵撬爆開閘門，並搶劫單位內6名賭徒，之後逃去。其中一名賭徒致電朋友，朋友代為報警。

據了解，上午約10時，探員在大廈進行調查。上午11時許，警方安排人員搬走賭具等證物，反黑組探員亦到場帶走一名女子返警署調查。

記者今（24日）到現場觀察，涉事單位門外有張貼警方告示，稱單位現因涉及一宗刑事案件，已被警方封鎖。單位大門有被撬過痕跡，附近則未設有閉路電視。同層一單位職員表示，平日未有聽到涉事單位內有奇怪聲音，惟曾聽聞單位已經營百家樂約數個月，而且平日單位大門外有一道銀色的鐵閘，十分神秘。大廈保安則表示不清楚事件。