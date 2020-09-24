車CAM直擊｜堅拿道天橋寶馬逆線釀4車連環撞　司機涉醉駕被捕

灣仔紅隧口發生涉及4車交通意外。凌晨4時許，一輛寶馬房車，沿堅拿道天橋往紅隧九龍方向行駛，期間突然越過對面線，迎頭撞向一輛貨車始停下。白色私家車雖避過寶馬，但被後方收掣不及的黑色私家車撞向尾部。救援人員接報趕至現場，發現45歲姓姚寶馬男司機打開駕駛席車門，呆坐在馬路上。警方為他進行酒精呼氣測試，初步證實超標，其後涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，現正被扣留調查。涉事4名司機均受傷，需要送院。

↓↓堅拿道天橋寶馬逆線行車連環撞↓↓

警方據報，兩架私家車順序沿堅拿道天橋左一線行駛，貨車則沿堅拿道天橋左二線往香港仔方向行駛，當駛至灣仔海底隧道近港島出口時，白色私家車發現一輛寶馬房車逆線行駛。白色私家車遂停車，後方黑色私家車懷疑收掣不及撞向前車，寶馬房車其後駛往左二綫及撞向貨車。



警員接報到場，4名司機均受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。45歲姓姚寶馬司機打開駕駛席車門，呆坐在馬路上，鎖骨受傷。經初步調查，寶馬司機未能通過酒精呼氣測試，他其後涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，現正被扣留調查。

車牌紀錄顯示，涉事寶馬房車車價逾102萬，去年2月在港首次登記，車主為一間投資公司。醉酒寶馬司機，為該投資公司董事之一。