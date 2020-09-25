海關打擊公屋銷售私煙行動　檢逾2千萬元私煙拘27名男女

海關打擊私煙活動，過去兩星期於全港各區執法，從多方面打擊私煙活動，包括跨境走私、貯存分銷及販賣私煙，檢獲共約825萬支懷疑私煙，估計市值約2,260萬元，應課稅值約1,570萬元。行動中共拘捕22男5女，年齡由16至77歲。

海關多區執法 搗公屋私煙倉庫



海關於9月中展開代號「迅雷」特別行動，打擊公屋內進行電話訂購私煙活動，人員在各區公屋共偵破26宗相關案件，包括香港仔、柴灣、黃大仙、深水埗、九龍城、牛頭角、大埔、上水和洪水橋，檢獲共約55萬支懷疑私煙。海關人員更發現2個懷疑利用公屋單位作私煙貯存的倉庫，另外扣查2輛載有私煙車輛，疑用作分銷私煙用途。

昨日(24日)海關人員在元朗一間鐵皮屋內檢獲約770萬支懷疑私煙，相信已搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。

海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊各層面的私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。