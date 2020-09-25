粉嶺藏槍案｜23歲理大生網上發布港獨文宣　涉煽動分裂國家被捕

昨日（24日）警方於粉嶺欣盛苑拘捕一對母子，並於單位內檢獲胡椒球槍、伸縮棍及避彈衣等。兩人涉嫌管有槍械及彈藥、未經許可入口戰略物資及藏有攻擊性武器等罪名被捕。案件本身由新界北總區重案組負責，但警方調查期間發現有人發布宣揚港獨文宣，將案件轉交警方國安處跟進。警方國家安全處高級警司李桂華表示，被捕人士曾於社交平台發布宣揚港獨文宣，觸犯煽動及教唆分裂國家罪。據了解，被捕23歲男子為理工大學一年級學生。

李桂華：文宣宣揚港獨、散播仇恨

警方國家安全處高級警司李桂華交代案情進展表示，被捕人透過外國購物平台入口有關武器，再集運到港，並拍照到社交平台發售。李桂華強調，如有人發售、購買或輸入有關武器，均屬違法，無牌管有槍械最高可被判監14年，進口戰略物資亦可被判監7年。

李桂華續指，警方於該社交平台亦發現大量文宣，文宣以不同形式及字眼，宣揚港獨及散播仇恨，內容以「香港獨立」、「抗共」、「勇武」為主，亦可能干犯國家安全法罪行。李又指，被捕人9月6日曾「圖文並茂」自稱於九龍區的非法遊行將刺鼻物體投擲向警方防線，並揚言會用更厲害武器對付警方，令警方特別擔心。

案中胡椒球槍款式與警方所用相近

李指，被捕人在實施國安法前及後，曾於社交平台發布有關文宣，「任何人士如果想睇，都會睇到」，惟他強調，國安法並無追溯期，而於國安法實施後所發布的文宣，則觸犯有關罪行。李桂華指，案中的胡椒球槍較少見，款式與警方所用相近，軍械鑑證科將再作調查，重申武器從網購得來，相信與警方所使用無關。

警方早前接獲情報，指有人於網上出售槍械、防護器具等。警方昨日（24日）突擊搜查欣盛苑一單位，檢獲1支胡椒球槍、1支伸縮棍、2把軍刀、3支氣槍、1件避彈衣及15個防毒面具。單位內一名23歲姓呂男子及一名49歲姓蔡女子被捕，兩人為母子關係。前者報稱大學生、後者報稱任職採購員。