天水圍嬰屍｜初生女嬰遭布塞口　入袋棄垃圾桶亡　中六女生被捕

天水圍前日發生一宗令人心酸的棄嬰事件，初生女嬰被揭全身赤裸遭遺棄在垃圾桶旁慘死。據了解，警方展開調查，翻查閉路電視片段，發現案發前有人手持裝着嬰屍的環保袋，追查下昨晚（24日）晚上7時許，在元朗一單位拘捕一名中六17歲女學生。據悉有人在警方人員警誡下，承認當日誕下女嬰後，女嬰仍然哭叫，她感到驚慌而以布塞住女嬰的口，並將女嬰放入環保袋內掉棄。17歲少女涉嫌「隱瞞嬰兒出生」被捕。法醫將會剖驗嬰屍以確定其死因。

女嬰被發現時已死亡，屍身發紫。 （資料圖片）

事發於周三（23日）凌晨約4時51分，一名75歲男途人行經天水圍天祐苑祐康閣對開近天福路的巴士分站時，發現花槽邊的一個垃圾桶旁，藍色環保袋內有一件可疑物體，他揭開查看赫見為一名嬰孩，大驚報警。死者為一名初生女嬰，女嬰身長約40厘米，當時全身赤裸，連着臍帶，被置於一個藍色環保袋內。

案件交由元朗警區重案組跟進，消息指，警方翻查閉路電視片段，發現案發前曾有人手持藍色環保袋，並棄於上址，於是鎖定一名涉案人士。至昨日晚上7時許，人員前往元朗竹新村一單位，拘捕一名17歲少女。據了解，被捕少女為中六生。有人承認誕下女嬰後，因女嬰哭鬧而感到恐慌，於是以布塞入其口中，之後再以環保袋裝起女嬰，棄於天水圍的垃圾堆旁。法醫稍後將會剖屍確認女嬰的死因，案件現列作「隱瞞嬰兒出生」。