內地男墮電騙圈套失713萬　女子上門展示公安拘捕令　警揭案中案

一名內地來港工作的27歲男子墮入「自稱內地執法人員」騙案，損失713萬港元。警方經調查後揭發「案中案」！原來騙徒假冒內地執法人員，要脅另一名女受害人，指示她前往內地男的寓所展示一份偽造的「公安拘捕令」，令內地男深信自己涉及洗黑錢案，以配合騙徒交出自己的銀行密碼，直至損失巨額金錢後始發現受騙。

今年8月中，一名27歲由內地來港工作男子收到自稱「內地執法人員」的電話，對方聲稱事主與內地一宗洗黑錢案件有關，要求事主提供個人資料以證明清白，當中包括身份證、地址、銀行戶口號碼及網上理財登入密碼。未幾，竟有另一名20歲內地女子到事主位於佐敦的住所，展示出一份偽造的「公安拘捕令」，以減低男子的疑心。直至９月中，事主發現其銀行戶口內的713萬港元被人以網上理財轉帳方式非法轉走，遂報警求助。

騙徒要脅另一受害人 負責送遞「公安拘捕令」

警方經調查後揭發「案中案」，原來展示偽造的「公安拘捕令」的20歲女子同屬受害人。20歲女子在8月，同樣收到自稱「內地執法人員」的來電，稱她涉及內地刑事案件，並要脅她根據指示，協助捉拿疑犯以證明自己清白。騙徒其後傳送一份偽造的「公安拘捕令」予女子，要求女子到佐敦一寓所，將此「拘捕令」交給27歲男子，以協助緝兇。據悉，該份「公安拘捕令」的仿真度不高，而女子並沒有金錢損失。

騙徒操流利普通話 屬集團式行騙 警方堵截部份騙款

油尖警區刑事調查隊第三隊莊德謙督察指出，這類犯案手法較少見，但警方在短時間成功鎖定與案有關的數十個銀行戶口，並堵截部份騙款，惟仍未能確定騙徙身份，暫時無人被捕。調查顯示，騙徒操流利的普通話，是集團式行騙，初步估計為內地人士。

警方呼籲，牽涉假冒內地執法人員案件有上升趨勢，來港工作或留學人士缺乏資訊渠道，令騙徒有機可乘。騙徒非但可以不同藉口騙取金錢，更有好像本案女子被利用作犯案工具的情況。警方呼籲市民留意相關資訊，例如透過社交媒體接觸防騙資訊；如果市民懷疑被騙，需及早到警署通知，令警方採取適當行動拘捕反黑或減少受害機會。