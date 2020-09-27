大叔大媽撕港大連儂牆以傘篤學生　學生會﹕保安部稱只可出言阻止

30多名中年男女昨晚（26日）闖入香港大學校園，撕毀連儂牆及推倒學生會旗幟。事件引起各界關注，校方就事件作出譴責，並指不排除向涉事人士追究責任，惟未有交代有無報警。記者今午前往港大視察，發現四幅連儂牆全被撕毀，地上有紙碎，亦有保安員駐守。 有港大學生認為事件「離譜」，不明白為何保安員會容許有關人士進入校園破壞，並擔心自己的安全。亦有港大內地學生認為連儂牆屬於學校的物品，外來人士不應干涉，並認為應「求同存異」，互相尊重彼此意見，不應破壞連儂牆。學生會會長強烈譴責事件，又指外來人士以粗言穢語辱罵學生，更以雨傘刺向學生，擔心學生安全，要求校方及保安部確保學生在校園內的安全。學生會將於本周二重建連儂牆。

香港大學學生會會長葉芷琳。 （陳康智攝）

香港大學學生會會長葉芷琳表示，事發時學生會成員不在場，但接獲同學提供影片，立即跟進事件。她對事件予以強烈譴責，指有外來人士直接走入校園損毀學生會的財產，認為較七月時的事件更為嚴重，又指外來者對不同的學生惡言相向及以粗言穢語辱罵，更以雨傘刺向拍攝影片及出言阻止的學生。對於學生有可能會受到傷害，學生會感擔憂及予以強烈譴責。葉續指，當時保安員嘗試以言語喝止，但無其他行動。學生會早前曾與保安部商討事件，惟保安部解釋保安員不可以用身體接觸去阻止對方的行徑，只可以用言語勸阻。如果學生安全受威脅，保安會以報警方式處理。

就今次事件，校方及保安部稱會譴責及檢視為何會發生此類事件，學生會認為並不足夠，校方及保安部應確保學生在校園內的安全。此外，連儂牆是港大學生言論自由的指標，學生會與校方商討保留連儂牆，讓學生可以發表言論，但若校方不作保護的話，保留連儂牆只是徒然。

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香港大學校園內連儂牆早於七月時，曾被來歷不明人士蓄意破壞。至昨晚（27日）晚上7時許再次被人破壞，30多名中年男女持工具闖入香港大學，破壞大學街的連儂牆及港大學生會旗幟，有人稱：「我哋清理香港啲垃圾。」。Facebook群組「香江同心會」亦有人上載撕毀連儂牆經過的片段，操鄉音的拍攝者表示，因不希望子女在不乾淨的大學讀書，因此「清潔」香港大學。

香港大學發言人回覆事件指，對於同類破壞行徑屢次在校園發生，大學深表遺憾，強調任何組織或人士都不應擅自破壞校園設施及陳設物。大學正檢視事件及校園管理和保安措施，並且不排除向涉事人士追究責任。