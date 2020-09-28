4賊彌敦道刀劫兩押款員500萬　車CAM拍下過程

今（28日）中午12時35分，油麻地彌敦道近窩打老道街頭發生巨劫案，兩名報稱各自押解800萬元和700萬元現金的男押款員．離開附近找換店不遠，即遭4名黑衣刀匪攔途搶劫，圖搶劫兩事主1,500萬現金,其中一人放在背囊的800萬元現金，其中500萬元被劫走，同行男子700萬則力保不失，行劫過程僅10秒。現場有車CAM攝錄部分過程，見賊人分散逃走時，其中一賊慌張中「仆街」跌倒地上，旋即起身登上同黨接應保時捷七人車逃去。警方接報展開捷進行動追捕賊人及截查可疑車輛，但無果。 現場消息稱，賊人行事準確，警方正展開調查。劫案中，兩事主手腳輕傷，均拒絕送院。

警員封鎖劫案現場一帶進行調查。（陳蕾蕾攝）

現場消息指，遇劫兩事主分別31歲姓黃和32歲姓何，何持澳門身份證。據悉，黃、何兩人受託，今中午前往油麻地彌敦道558至560號譽發廣場樓上一間找換公司提取1500萬元現金後，分800萬和700萬元裝載於兩個背囊內，擬押款前往別處交收。兩人各自揹著滿載現金背囊離開上址，沿彌敦道行走準備截乘的士，詎料行至不遠處，接近窩打老道交界處時，突有4名身穿黑衣男子趨近、其中兩名蒙面持刀賊指嚇黃、何兩人，並以手襲擊將他倆推跌，圖搶劫兩個現金背囊，何被搶走800萬的背囊，但搶奪間，部份現鈔跌出，黃則極力反抗力保700萬元不失。賊人恐事洩，閃電掠去何的背囊轉身逃走，其餘兩賊則從旁阻截事主追捕，過程僅10秒。賊人相繼登上停泊於窩打老道的一輛保時捷七人車逃去。現場地上散落一疊疊現鈔，兩事主手、腳受輕傷及看管鈔票。

此時，警方接獲多名途人報警，指上址發生劫案，立即派員到場調查及展開捷進行動，據悉，警員到場初步了解劫案後，並點算現場遺下的現鈔，檢回300萬失款，而案中黃事主所攜另有700萬元未有被劫。警員在窩打老道近彌敦道懷疑賊車曾停泊位置附近檢獲3根煙蒂及一個口罩，不排除是賊人遺下，事後拍照及檢走化驗。

現場消息稱，4賊行劫部分過程被途經車輛車CAM攝錄，根據影片所見，首先兩名黑衣蒙面持刀賊人，從窩打老道近彌敦道越過馬路，走出彌敦道向事主行劫，當時正值紅燈，過馬路途人不知發生何事，不足10秒，車CAM再拍到兩黑衣人手拿一個背囊奔回窩打老道，接著鏡頭看見另一名黑衣賊人奔出馬路時慌張跌倒地上，自行爬起離開，與第4名相信是賊人同黨登上一輛接應深色保時捷七人車，從窩打老道左轉出彌敦道向旺角方向逃去。

警方呼籲任何人如就案件有資料提供，請致電3661 9239與調查人員聯絡。