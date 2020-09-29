灣仔三大廈發現多封可疑粉末信　均藏有白色粉末　重案組接手調查

今日（29日）下午1時許，據報灣仔蘭杜街2號麗都大廈，最少9名住戶接獲可疑粉末信件，遂通知保安報案。警方接報到場調查， 在地下信箱位置拉起封鎖膠帶。一小時後，警方又接獲船街15號寶志閣保安報案，指住戶接獲可疑粉末信件。 爆炸品處理課人員奉召到場，相信該些粉末沒有危險成份，人員檢走有關粉末作進一步檢驗。兩案經初步調查，列作可疑物品發現，交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。 至周三（30日）凌晨2時許，灣仔福和大廈有住戶報案指收到可疑信件，內藏有可疑粉末，警方經初步調查後，不排除粉末為類似砂糖的物質。

至周三（30日）凌晨2時許，灣仔太和街10號福和大廈一單位住戶報案，指收到可疑信件，內藏有可疑粉末。大批消防人員到場，救護車亦在場戒備，暫未接獲有人不適的報告。消息稱，該大廈於昨晚時份，亦有部份住戶收到可疑粉末信件。初步調查後，不排除粉末為類似砂糖的物質。

警方指，接獲灣仔太和街10-20號福和大廈上址多名住戶報案，指收到共25封可疑信，信內有白色粉末。警員接報到場，經初步調查，警員檢走有關粉末作進一步檢驗，案件列作「發現可疑物品」。與昨日（九月二十九日）區內另外兩宗分別於灣仔蘭杜街2號及灣仔船街11至119號的「發現可疑物品」案合併處理，交由灣仔警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。