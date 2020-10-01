蘇屋邨14歲中三生墮樓亡　母悲嘆手機害人　盼女來港見弟最後一面

中三男生驟然墮樓身亡，單親母痛失愛兒既傷心又不解，感嘆「手機害人」，如今只昐身在廣州的大女能來港，見弟弟最後一面。中秋前夕，一名14歲姓姚中三男生昨日(30日)從長沙灣蘇屋邨金松樓高處墮下，當場死亡，姚昨早如常上學，惟在學校玩手遊被老師沒收了電話，姚母指兒子近年沉迷玩手機遊戲「王者榮耀」。據知，姚生前手機日夜不離手，成績由中一考10多名，跌至中三考70多名，媽媽對兒子讚不絕口，稱他性格樂觀:「佢作文好叻，寫文章好優美！」她認為事件屬於不幸，不能怪責老師沒收手機。

長沙灣蘇屋邨金松樓14歲少年墮樓亡，姚母傷心不解，只盼女來港見弟最後一面。（馮國良攝）

「我個仔走咗啦，我好痛苦！」中秋節，痛失愛兒的姚母惆悵14歲兒的身後事，最希望身在廣州的女兒可以來洗見弟弟最後一面。丈夫早年因病去世，姚母一直母兼父職。對於兒子離世，她傷心不解，只嘆「手機害死佢！佢無咗手機等於生存唔到。」家人透露，姚近年沉迷手機遊戲「王者榮耀」，成績一落千丈，「中三成績跌咗好多，中一排16名，跌咗依家70幾。數學不嬲90幾（分），但上網課唔適應可能，唔專心，就考到50幾（分）。」暑期期間早夜手機不離手，有時半夜會起床打機。姚9月開始補習，一星期補3日，每月花費9000多元。姚母以往曾就兒子打機問題向社工求助，希望社工開導兒子。

她回憶昨（30日）兒子出事前，曾於早上10時半收到老師電話，稱沒收了兒子手機，考慮到兒子心情已致電社工希望對方加以開導，但社工未有接電話。她指以往因為兒子玩電話問題，已經想找社工與子傾談，「（子）夜晚都會玩，基本上機不離手。」據她所知，老師向兒子稱沒收手機3個月，事實上是沒收3日，但唔准帶手機回校3個月，「（可能）老師講完佢（姚）接受唔到。」

她指兒子早上6時50分出門，7時40分到學校，下午2時59分未見到兒子回家感擔心，於是發訊息予子同學。同學稱與兒子一同搭的士回家，姚在樓下快餐店食東西，媽媽後來才發現兒子失蹤，並在大廈天台找到兒子遺下的書包，其後證實他墮斃於平台，姚母傷心欲絕。

「無諗過佢咁樣（自殺）囉！」姚母對子讚不絕口，說他是智商超過130的資優生，「作文好叻，寫文章好優美，佢寫嘅作文，幾乎篇篇俾老師做範文。」又指他性格樂觀，認為事件屬於不幸，不能怪責老師沒收手機。

姚母結過兩次婚，與前夫誕下現年25歲大女。再婚誕下死者，惜第二任丈夫因病早逝，姚母內地中南大學畢業，來港後到中大港大進修課程，但因英文不佳只能靠上門補習維生，平均一個月有10,000元收入，疫情之後生意好更達20,000元。多年來身兼父職，父親節時兒子貼心地寫長長的訊息贈予母親，道：「您是我的母親，同時也是我的父親，自從我呱呱墜地的那一天起，您就擔付（負）着父親和母親的雙重責任，含辛茹苦將我養育成人，為我撐起整片天地，給我愛的港灣！」

事實上，兒子自知沉迷遊戲影響學業和生活，8月撰寫《我在戒除遊戲之中找到意義》發予母親。內容提及他小學五年級開始沉迷遊戲，每日打機10小時以上，情況持續了4年，自此不做家務不約朋友，成績一落千丈「一步步的滑鐵盧，直到全班倒數第一名。走路的時候，吃飯的時候，上廁所的時候......我都是機不離手，半夜，等媽媽睡着以後，我還會爬起來再打幾個小時，直到天亮。」文中又提到當母親相勸時，他不但出言頂撞；當母親搶走手機時，更對她大打出手。他曾為自己定時間表，相信自己成績會「一分耕耘，一分收穫」。

專家：適應期​間校方與家長應放鬆面對子女行為問題

港大賽馬會防止自殺中心總監葉兆輝認為，中小學生停課大半年，他們重新投入校園生活需要一定的適應期，他希望校方與家長都能放鬆面對子女的問題。葉兆輝明白學校有規則要遵守，他建議校方應從容處理，讓學童慢慢重投校園生活。葉續指，家長如得悉子女有行為問題，盡量避免「話咗你唔好咁」等落井下石，含怪責意味的說話，以免他們不快自責，絕望尋死。同時亦與他們多加溝通，了解子女的想法。

事發於昨日（30日）下午3時許，14歲姓姚少年，被發現倒臥在長沙灣蘇屋邨金松樓平台位置，救護人員證實少年當場死亡。保安於大廈天台位置發現死者的書包。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288