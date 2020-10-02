西貢遇劫遭搶走的士　73歲患癌司機未言退休：唔做嘢好似等死

中秋夜西貢萬宜水庫發生的士劫案。的士司機被賊人用電話叉電線箍頸行劫，並打傷其手及嘴角，最終整輛的士被賊人駕走，手提電話及現金均則連車一同被掠去。事發後，的士司機負傷由創興水上活動中心步行出東壩，向附近行山人士求助，代為報案。

遇劫的士司機姓郭，73歲，駕駛的士超過45年。他在醫院接受治理後接受訪問，他指，從事的士行業以來，未試過遇上劫案，今次竟被人連車搶去，「今晚真係當凳！」他憶述，由於生意環境不佳，平日會於下午5時半開工，昨晚延遲到7時半才開車。家住旺角的他，第一轉就在大角咀上客。

他稱，在大角咀道近福全街，一名年約40至50歲、身穿黑衫黑褲曲頭髮的男子截車，指要前往西貢創興水上活動中心，又問郭是否熟路，如不識路可入西貢後再指點路徑。他指，該名男子斯斯文文，沿途並無異樣。他沿旺角、太子道、清水灣道再前往西貢，當抵達創興水上中心附近時，該名男子突露出賊相，用一條電話叉電線勒住其頸，「我就斷氣喇！」於是出力一掹，叉電線就斷了。郭突然與賊人糾纏，推了賊人落車，但郭亦被撞跌落地，撞傷手肘、及被賊人踢了一腳，口部被打了一拳。

「求財唔係求氣，我袋入面有刀，唔想殺咗你！你俾機會我拎啲錢，架車我會俾返你！」郭判斷自己不夠氣力對抗，惟有就範。豈料賊人竟將的士駛走，相當無奈。他只好負傷步行上東壩，所幸沿途有行山人士，於是截停他們求助代為報案。他指，該的士為租車。除了的士被搶外，他被掠走兩部手提電話、及1250元現金。

郭稱，經過今次事件，沒有害怕繼續駕駛的士，亦從未想過退休，他笑言：「冇錢吖嘛！」但其實他的子女均出身及已組織自己的家庭，亦無甚經濟負擔。惟他於23年前患上鼻咽癌，經診斷為第四期，有數粒腫瘤，直至現時沒有惡化，卻仍沒有戒煙。「我都74歲，唔做嘢，好似等死咁！如果可以，我想做到80歲先至唔揸車。」