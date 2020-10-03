沙螺灣村設鐵閘封路　行山客無奈折返　村民昨稱有人擅闖報警

一連四日的國慶、中秋長假期，不少市民到戶外郊遊。而大嶼山東澳古道的沙螺灣村，早前有村民加裝一道鐵閘，阻礙來往東澳古道的通道，不少行山客無奈折返。今日（3日）《香港01》記者到現場視察，發現沙螺灣村設有一道2.5米高的鐵閘，大閘被鎖上鐵鏈及設有荊棘鐵絲網，阻礙其他人前往東澳古道。昨晚（2日）有消防員接到求助，欲前往搜救地點救援卻被鐵閘所阻，要求村民開閘被拒，消防員也只好爬梯進村。 今日下午，一個四人家庭原本前往大澳，惟抵達上址發現「前無去路」，且閘口有十多名村民守住。他們惟有原路返回市中心。而鐵閘外放有一塊大型告示牌列明沙螺灣村於2014年已經開始封村、有人騎單車及踩風火輪人士横衝直撞，危害村民安全。 警方表示，昨日（2日）上午10時30分接到沙螺灣村民報案指，有行山人士擅闖私人地方，並與村民發生口角，村民遂要求警員到場處理。惟其後行山人士自行離開，事件無人受傷，警方列「糾紛」處理。而地政總署回覆指會跟進事件。

現場可見，沙螺灣村設有一道2.5米高的鐵閘，大閘被鎖上鐵鏈及設有荊棘鐵絲網，阻礙其他人經上址前往東澳古道。（甄以恆攝）

沿途多個標示牌 指前路有路障

今日（3日）下午1時許，《香港01》記者由東涌出發前往沙螺灣村，發現沿途設有多個標示牌，告知訪客及行山人士前路有路障，包括「䃟頭村為私人地段，為防新冠狀病毒在本村擴散及保障各人健康，現凡進入本村內的遊人必須配戴口罩。面斥不雅。」、「前面路段設有路障請小心注意」。另外，亦有一塊於昨日（10月2日）設立的告示列明：「請注意！沙螺灣村民已經封村，往大澳的路段不適」。

沙螺灣村外設2.5米高鐵閘 閘內有十多人看守

現場可見，沙螺灣村外設有一道約2.5米高的鐵閘，大閘被鎖上鐵鏈及設有荊棘鐵絲網，閘前設置了不少樹枝進一步擋住去路，阻礙其他人經上址前往東澳古道。《香港01》記者發現大閘內有十多人看守及聊天，記者向閘內人士查詢，但是他們卻充耳不聞，完全未有理會外來人。現場不少人到場才發現路途不通，亦有人專門到場合照「打卡」，沿路有不少返程的行山人士提醒他人村口不通，有途人笑言：「講埋客家話都唔得」。

告示牌列明沙螺灣村2014年起開始封村

鐵閘外放有一塊大型告示牌，列明：「沙螺灣村於2014年已經開始封村，但在過去數年都有開放給香港市民及旅客享受沙螺灣的自然環境，相反地沙螺灣竟然受到部份旅遊人士攻擊，隨處亂抛垃圾，亂抛口罩，霸佔狹窄行人路，態度差劣，騎單車及風火輪人士在狹窄行人路横衝直撞，危害村民生命及財產的安全。因此，非沙螺灣村居民，不淮進入沙螺灣村範圍，否則視為盗賊，包括所有政府部門及公營機構。」

（甄以恆攝）

沙螺灣村設鐵閘封路​ 行山家庭無奈折返

姓陳的一家四口家庭表示，他們今日早上計劃經「東澳古道」由東涌前往大澳，但步行至沙螺灣村對開，發現有村民早已設鐵閘封路，「個閘有鐵鏈鎖住，已經有村民守住，啲人（村民）係到望住你，睇下你係到做咩！」他們指，抵達後發現村落被封，坦言有點掃興，目前只好折返回市中心。

另一名行山人士陳生及陳太指，他們早年曾到上址行山，怎料今日到場發現沙螺灣村有鐵閘封路。陳先生指：「閘後有10多人聊天同睇住，入面有啲煙可能燒緊嘢食！」陳太指，不少行山人士都「摸門釘」原路折返市區。

據資料顯示，東澳古道又稱東大古道，該處可以往來東涌及大澳，上址會途經䃟頭、沙螺灣、深屈等村落。翻查資料顯示，早於2013年大嶼山沙螺灣村已有村民加裝鐵閘封路，阻止外人入村及經上址前往大澳。對於上址是否屬私人地方？就事件《香港01》已經向地政總署查詢事件。