不滿車場管理不善罷泊　兆安苑車主拒拍八達通塞閘口　防暴曾到場

屯門兆安苑有車主與停車場管理公司糾紛，居民不滿無位可租，自年初起展開罷泊行動，將車輛停於停車場外的道路抗議。至近日再掀風波，通往兆安苑及安定邨的共用道路設有一個車閘，去年中損壞維修，本月起車閘重開，由原本批准持居民識別證人士隨意入閘，改為不論是否居民車輛，如非停車場租戶便需拍八達通入閘，超過30分鐘未出閘就要收費，部分車主不滿指做法如向居民收「過路錢」，一連兩晚於車閘外拒拍八達通進入，令附近交通擠塞，防暴警一度到場戒備。區議員指居民為爭取「返屋企嘅自由權」，房署應協調管理有關安排。

事源兆安苑停車場管理公司去年底易手，本年初有停車場租戶反映被舊管理公司拖欠按金（一個月租租金），而新管理公司卻未有理會，並要求租戶需要重新繳交按金。另外又有租戶懷疑新管理公司違反大廈公契，將停車場車位租予非兆安苑居民，令居民無位可租，於是發起罷泊行動。他們駛入通往兆安苑及安定邨的「安定閘」後，將車輛停於兆安苑停車場外的私家路路邊抗議。

爭議持續了大半年，至近日再起風波。通過「安定閘」後的一段共用道路，由房署及另一管理公司民坊共同持有，「安定閘」則由民坊旗下公司「佳柏」管理。今年年中，「安定閘」損壞停用，至本月車閘重開，未料到「佳柏」由原本彈性容許有兆安苑居民識別證的車輛自由入閘，改為不論是否居民亦要拍八達通入閘，超過30分鐘未出閘就要收費，只豁免兆安苑、安定邨停車場租戶及房署許可車輛可免費進入。

部分車主不滿指做法如向居民收「過路錢」，周四（1日）起一連兩晚於「安定閘」外拒絕拍卡進入，令附近交通擠塞，昨晚有車主與職員理論期間，防暴警員一度到場戒備及拉起封鎖線，雙方爭持至晚上近11時，車閘終放行讓車輛入內。

昨晚於「安定閘」外有車主拒絕拍八達通進入，令附近交通擠塞。（區議員甄霈霖Facebook圖片）

大批警員昨晚到場處理。（甄霈霖Facebook影片截圖）

《香港01》記者今日到現場視察，「安定閘」前車輛如常出入。（王譯揚攝）

區議員：不應由另一管理公司限制居民回家

區議員林頌鎧稱，居民行動目的是爭取「返屋企嘅自由權」，指兆安苑及安定邨為兩個獨立屋苑，不應由另一間管理公司設車閘限制兆安苑居民回家。林又指，兆安苑停車場的管理公司未易手前，由於居民能成功租到車位，能以停車場租戶的身份，自由通過「安定閘」，而非租戶人士入閘需用八達通付費。至去年底，新管理公司接手，有居民無位可租，遂以罷泊反抗，入閘後停泊在兆安苑停車場外抗議，當時「安定閘」管理公司「佳柏」仍容許有居民識別證的車輛可自由進入閘內。惟去年年中車閘損毀，本月重新啟用後，「佳柏」便突然取消安排，引起居民不滿。林頌鎧認為房署於事件上責無旁貸，會於區議會上臨時動議要求房署應協調管理有關安排。

民坊：要求房署提供公正清晰指示

民坊發言人表示，閘機後的道路是屋邨公共管理空間，閘機早前因損毀而無法使用，並於早前完成維修。一直以來，安定停車場管理公司（佳柏）除了管理安定停車場外，更要讓房屋署及兆安苑停車場管理公司之認可車輛進出車閘，如消防車、救護車、垃圾車等，另外兆安苑停車場管理公司亦會提供名單，讓兆安苑停車場月租使用者，自由進出車閘。其他非上述使用者須拍八達通機入閘，入閘後30分鐘內離開均豁免收費。昨晚（2日）晚上11時45分，佳柏接獲房屋署通知，打開車閘讓他們認可的車輛進入車閘。佳泊將會繼續與房屋署溝通，要求房屋署提供公正清晰指示。