西貢白腊灣疑現中國長征火箭殘骸　村長憂釋毒素冀政府移除

西貢白腊灣疑出現中國長征火箭的殘骸。西貢白腊灣上月尾（28日）有一塊金屬碎片漂上沙灘，殘骸上有蜂窩板，更寫有「航向」及「8Y325A-5B S02-01」字眼。有軍事專家認為，殘骸上的蜂窩板可抵擋極端溫度，表面的藍色標誌與「中國載人航天工程」標誌吻合，相信火箭殘骸來自中國製造火箭，並屬於火箭的「整流罩」部分。 白腊村村長擔心，殘骸留有輻射物質或毒氣，「整到人就危險」，希望政府能盡快派人搬走殘骸。立法會議員譚文豪則認為，若殘骸確認為中國火箭碎片，事件牽涉軍事科技，政府需要馬上派人保存碎片，再搜索其他位置會否有殘骸。

該塊金屬鐵片的中間為「蜂巢狀」。（余睿菁攝）

↓↓疑似中國長征火箭．多圖一覽↓↓

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軍事評論員：殘骸為火箭的整流罩

有軍事評論員表示，殘骸表面的藍色標誌與「中國載人航天工程」標誌吻合，認為殘骸屬於中國製造的長征火箭。他估計殘骸為火箭的整流罩，他解釋當火箭進入大氣層前，整流罩會打開及跌回地面或海面。他翻查國內火箭發射記錄，估計殘骸與今年5月於海南島文昌航天發射場所發射的長征五號B有關。他指火箭發射後，為節省燃料會向東飛，有機會經過香港附近上空，火箭碎片跌落海面後，再漂進香港水域。他指，文昌發射場距離香港約470多公里，而火箭的殘骸可墜落1000公里範圍內，相信墜落位置屬中國計算在內。他不排除火箭殘骸陸續於西貢區其他沙灘出現。

白腊灣居民憂殘骸釋毒素

白腊村村長劉伯安表示，因近日遊人眾多導致周地垃圾，本周一他前往清理沙灘，發現一塊金屬殘骸，「點解咁大舊嘢係度？」，估計因吹東風將殘骸漂上岸。根據金屬殘骸上的字眼，他估計殘骸來自飛行物體，並形容該金屬殘骸「非常重及堅硬」，無法搬走。他曾嘗試搬走，惟金屬上很多蠔殼，「一郁就鎅損，估計（在海中）半年以上。」

他指於白腊村居住逾70年，從未看過有飛行物體的殘骸漂上岸邊，「爛船就有」。他指沙灘不時有市民露營，擔心殘骸留有輻射物質或毒氣，「整到人就危險」，希望政府能派人將殘骸搬離。

譚文豪：涉軍事科技，政府需跟進

立法會議員譚文豪則認為，若確認為火箭碎片，由於事件牽涉軍事科技，政府需要馬上派人保存碎片，再搜索其他位置會否有殘骸，「唔係人哋會以為係廢鐵扔咗」。他以外國為例，若民眾尋獲火箭殘骸，可通知政府回收，避免殘骸表面遺有的有害物質傷害民眾。他又稱，外國有人拾獲火箭殘骸後於網上炒賣。

長征五號B運載火箭是中國首個一級半構型火箭，芯級直徑5米，捆綁4個3.35米直徑的助推器，整流罩直徑5.2米，全箭總長約53.66米，長征五號B火箭擁有目前中國最長最大的整流罩，整流罩長度達到20.5米、直徑5.2米。整流罩是運載火箭的重要組成部分，用於保護衛星或其他有效載荷免受氣動力、氣動加熱及聲振等有害環境的影響。