返工注意｜暴雨下多區交通擠塞　紅隧、龍翔道受阻　巴士班次延誤

天文台今早8時許 一度發出紅色暴雨警告訊號，雷暴警告同時生效。長假期後首個工作天，暴雨下多區出現水浸﹑交通意外情況，造成道路擠塞。 運輸署表示，因應交通意外及車輛故障等情況，海底隧道往香港島方向的慢線已封閉﹑龍翔道往荃灣方向近蒲崗村道快線已封閉﹑公主道往旺角方向近培正道的部份行車線現已封閉。另外，觀塘繞道往啟德隧道方向﹑窩打老道往尖沙咀方向﹑西九龍走廊往紅磡方向﹑東九龍走廊往尖沙咀方向目前交通繁忙。 九巴表示因九龍區交通嚴重阻塞，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，提醒乘客請依照在場工作人員指示。

↓長假期後首個工作天 天文台發出紅色暴雨警告↓

因應多區發生交通意外，多個主要干道均出現擠塞情況。早上8時許，黃大仙龍翔道往荃灣方向，一輛中型貨車與私家車相撞，上址交通現時擠塞；香港仔隧道往香港仔方向，一輛巴士疑意外撞壆，上址管道目前情況擠塞。紅隧往香港島方向疑有巴士壞車，上址嚴重擠塞，至上午9時07分解封，車龍有待消散。

另外，早上7時40分，香港仔薄扶林道一輛旅遊巴與校巴相撞，校巴上兩名學生受輕傷，需由救護車送往瑪麗醫院治理。

紅色暴雨警告信號現已生效，因應天雨路滑，運輸署提醒駕駛人士及乘客提早計劃行程路線，預留充裕時間出門，小心駕駛及保持忍讓，及留意交通情況。