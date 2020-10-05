回顧美心一年動盪　歷修例、設候補董事　伍淑清妹夫周裕農墮樓亡

美心伍氏家族過去一年動盪不絕，去年太子女伍淑清抨擊反修例的言論，令美心捲入風波中，整個飲食王國被反修例人士杯葛之餘，更屢被示威者破壞，美心結果出聲明與太子女劃清界線。至今年初，美心集團母公司香港食品有限公司內部於年初現暗湧，突設兩個候補董事，其中一人為伍淑清的二妹伍淑芬，她獲委任為98歲的父親伍沾德的候補董事。至今午（5日），伍淑芬的丈夫周裕農疑因病厭世，在中環的辦公室墮樓亡。

周裕農。（網上圖片）

墮樓身亡的70歲周裕農，是上海顏料大王周宗良的孫兒，惟其另一個身份更廣為人談論，便是美心集團創辦人之一伍沾德的二女伍淑芬的丈夫。夫婦二人居於半山堅尼地道48號的老牌豪宅屋苑滿峰台，單位由他們聯名在1983年購入。

過去一年美心集團的風波可謂一浪接一浪。去年9月，伍沾德長女伍淑清發表抨擊反修例的言論，她出席聯合國人權理事會會議，為港府修訂《逃犯條例》發聲，指修例初衷用心良苦，惟被示威者「騎劫」，認為一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人；之後她再接受《環球時報》訪問時表示，部分參與示威的青年人已被洗腦，「我會放棄（這些年輕人了），不會再浪費時間去跟他們講甚麼，因為他們的腦子已經不清楚自己應該做甚麼事情。」

伍沾德長女伍淑清曾多次發表抨擊反修例的言論。（CCTV1截圖）

其言論受到社會各界批評，特別是反修例人士及年輕港人，連帶令美心集團也被扯中反修例風波之中，在示威衝突現場，其旗下的餐廳不時被滋擾及破壞。美心集團之後為事件發聲明，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理。

除了反修例風波帶來的種種經營困難外，伍氏家族內的權力分布亦疑似有所調動。美心集團由商人兄弟伍舜德及伍沾德創辦，家族的香港食品有限公司持有美心50%股份，另一半股份則由英資怡和集團旗下牛奶國際有限公司持有，但決策權仍由伍氏家族擁有。而在今年1月1日，根據查冊可見，香港食品有限公司委任了兩位候補董事，分別是伍舜德孫兒伍偉民，成為掌舵人哥哥伍偉國的候補董事，以及伍淑清二妹伍淑芬，獲委任為父親伍沾德的候補董事。

↓↓美心集團旗下餐廳屢遭破壞↓↓