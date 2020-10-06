酒吧兇殺案｜尖沙咀20惡客不滿限聚令打烊　狂毆酒吧職員　1死3傷

尖沙咀發生兇殺案。凌晨零時許，據報有20多人在柯士甸道近松山路街頭打架。救援人員趕至現場，發現4名傷者在現場，其中1人昏迷，由救護車急送伊利沙伯醫院搶救，惟送院不治；其餘3人則清醒，隨後亦送院治理。警方正調查事件，由「打架」改列作「兇殺」及「傷人」案跟進，正追緝涉案人士下落，暫未有人被捕。警方表示，案中一名男子被證實死亡。

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現場消息稱，上址為柯士甸道136至138號金門商業大廈，閣樓一間酒吧。由於酒吧在「限聚令」下，須於凌晨零時關門。有職員「下逐客令」期間，部份客人不肯離開之餘更「發酒癲」，多名惡客用玻璃樽狂毆職員，部份職員逃走，卻「打到出街」。眾惡煞施襲後逃去無蹤。

其中1名男職員昏迷不醒，救護員到場時發現他頭部嚴重受傷，腦液外溢，須緊急送院搶救，惟最終證實不治。此外，1名傷者須由擔架床送院、另2人則較輕傷，可自行步上救護車。亦有一名酒吧職員陪同受傷同事送院，並協助警方調查。

據知，事發後酒吧內一片混亂。就現場所見，大廈對開牆身染有一個血掌印；地面亦遺下染血的紙巾。

警方指，死者36歲，另外3名傷者由33歲至48歲。案件改列「兇殺」及「傷人」案，交由油尖警區重案組跟進。

港府9月18日起，已進一步放寬限聚令，酒吧、夜總會及卡拉OK等場所可以重新營業，但只可營業至午夜12時。立法會議員張宇人曾表示，呼籲政府再延長營運時間，由晚上6時至翌日早上6時。