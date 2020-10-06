示威衝突大減　「雙十」後應變大隊「第二梯隊」回歸正常警務

本港過去一年多，因反修例運動而屢現暴力場面，警方動員6,000人組成第一、第二和第三梯隊的「總區應變大隊」應對。消息指，由於過去數個月的示威衝突大幅減少，即使在過去的10月1日國慶及中秋長假期，各區亦未見嚴重暴力埸面，警方將安排「第二梯隊」人員在10月11日起回到所屬警區當值，執行前線防罪滅罪的警務工作。消息又指，有關安排不會削弱警方處理示威暴動的能力，近千人的最精銳部隊 「第一梯隊」如機動部隊及衝鋒隊會繼續處理防暴工作。

據了解，由於過去數月暴力示威的場面比去年大幅減少，警隊按實際情況適時重整各警區的行動資源，希望加強防罪滅罪的工作。「第二梯隊」人員包括刑偵人員及曾接受機動部隊訓練的人員，將於10月11日返回所屬警區當更，執行前線防罪滅罪的警務工作。行動資源重整後，在前線處理正常警務的警力，基本上已經接近反修例示威前水平。

消息又稱，防暴警力將會調回各警區，不代表警方處理示威暴動的能力、機動性、應變力會減弱。前線警務人員經過過去一年示威暴亂的挑戰後，經驗、戰術、技巧、裝備準備程度等都有所提升。此外，警方會適時評估形勢，備有應變方案處理不同程度的示威場面，能夠隨時調動警力和資源應對。