奪命工傷│香港仔地盤塌磚牆　泰籍男遭壓斃　遺未滿2歲兒子

香港仔深灣道近海洋公園的金門地盤發生奪命工傷，一名泰籍男子遭突倒塌的磚牆壓斃，妻子事發後趕往醫院，得悉丈夫離世後悲痛不己，死者與妻子育有一名未滿2歲兒子。 今（7日）下午1時許，香港仔深灣道近海洋公園的金門地盤，有一幅面積約6米乘1.5米的磚牆，其中面積約3米乘1.5米的磚牆突然倒塌，一名工友走避不及被磚塊壓住，昏迷不醒。消防趕抵現場，移開石屎瓦礫救出傷者，由救護員送院搶救，至下午3時23分，48歲泰籍男子證實不治。警方初步調查，案件列工業意外。

死者妻子（黃衫者）趕至醫院，得悉丈夫離世後，感到悲傷。（余睿菁攝）

死者家屬事後到醫院了解，死者妻子的家姐稱，妹夫為泰國籍，不過持有香港身分證，與妻子育有一名兒子，本月14號才足2歲。她透露，妹夫原本打算疫情後返回泰國，豈料發生悲劇。死者妻子得悉丈夫逝世後，心情無法平復，表示「諗唔到嘢」，之後悲傷離開醫院。

現場消息指，石屎磚牆約8吋厚，事發時48歲事主正背對磚牆進行工作，磚牆突然倒塌並壓中事主，其他工人見狀欲救他，惟磚牆太重，眾人無法扶起，最終要靠消防到場營救。據悉，消防用了兩個多小時始將事主救出，惜送院後不治。

工傷權益會事發後派員趕往醫院協助家屬，工會表示，死者事發時正在進行清拆工程，已入行7年，與妻兒住在劏房，死者家庭經濟支柱，妻子是全職主婦，照顧將滿2歲的兒子。

據了解，涉事地盤正在興建海洋公園第二間酒店，名為「香港富麗敦海洋公園酒店」，酒店由兩幢大樓組成，提供約460間房間，毗鄰大樹灣水上樂園。工程由金門建築有限公司負責，於2017年9月動工，預計2021年竣工。