黃大仙龍翔道警車被掟磚毀車頂燈　同路段十一國慶曾被擲汽油彈

下午近5時，黃大仙龍翔道西行方向近天馬苑巴士站，東九龍交通部執行及管制組一輛Audi警車在行車途中疑被磚頭擲中，車頂燈及警察標示損毀，車上2名警員事沒有受傷，立即停車查看，在附近檢獲2塊磚頭，不排除有人從高位向警車投擲磚頭，正追緝可疑人物，及調查犯案動機，案件列作刑事毀壞調查。現場位置上方有一道行人天橋，據了解，當時警車駛經現場，突然聽到一聲巨響，警員員停車後發現現場遺下兩塊斷開磚頭，大批警員其後於天馬苑一帶搜索但未有發現。

事發現場同一位置路段相距約200米，於本月十一國慶曾發生擲汽油彈事件，當日下午3時許，有市民目擊兩名男子在黃大仙天馬苑附近，向龍翔道投擲汽油彈及大型雜物，現場遺下被熏黑痕跡、圍欄及雪糕筒，案件列作縱火。消息指由於在短時間內有2宗高空投擲危險物品，是次更針對警車而來，警方事後大為緊張﹐在附近搜證追緝可疑人，同時提醒前線執勤人員及警車車長尤其黃大仙警區人員，應加倍留意巡邏時有否危險高位。