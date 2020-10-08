海關兩周內偵破42宗非法進口藥案　市值約1780萬元　20人被捕

過去兩星期，香港海關在落馬洲管制站共偵破42宗懷疑沒有根據及按照有效進口許可證進口藥物的案件，檢獲共1840箱涉案藥物。連同9月30日公布的案件，截至10月6日海關共檢獲市值約1780萬元的懷疑非法進口藥物，以貨值計已超過去年全年檢獲的1550萬元。連串案件中，共20人被捕。

海關於9月22日至10月6日期間，先後在15輛入境貨車上檢獲案中藥物，類別涉及過百種，主要包括1781萬粒便秘丸、143,000粒止痛藥、95,000粒肝油丸、36,000粒腸胃藥，以及18,000粒感冒藥。另外亦有解酒藥、止痛貼、感冒沖劑、皮膚藥膏、胃散、水性噴鼻液、喉嚨噴劑、抗真菌藥、鼻過敏治療劑，以及眼藥水等。

當中涉案貨值最高的一宗案件於10月1日偵破，案中檢獲338箱貨物，包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑，價值約340萬元。海關於管制站共拘捕13名年齡介乎35至58歲的貨車司機，並於跟進調查後，再拘捕7名年齡介乎28至48歲的收貨人，當中包括1名貿易公司男董事。連串案件仍在調查中，20名被捕人士包括16男4女，目前正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。



根據《進出口條例》，任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。