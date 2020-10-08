尖沙咀酒吧黑幫毆鬥一死三傷　警犁庭掃穴打黑檢刀拘4男

本周二（6日）凌晨時份，尖沙咀柯士甸道一間樓上吧發生黑社會毆鬥造成一死三傷事件，西九龍總區刑事部人員，為遏止黑社會罪行，一連兩日在區內展開「犁庭掃穴」大行動。其中反黑組人員根據線報及經深入調查後，於前（6日）在油麻地吳松街截查一輛掛假車牌的可疑私家車，並在車上檢獲3把牛肉刀、一條50厘米長的膠尺等。行動中，警方拘捕4名男子包括司機，年齡介乎21至23歲，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途及行使虛假文書，疑犯已獲准保釋候查。

行動中，警方在疑犯車上檢獲3把牛肉刀、一條50厘米長的膠尺及一對掛在車身上的假車牌。（林振華攝）

西九龍總區重案組總督察陳鈺敏稱，經初步調查，懷疑被捕4男子準備犯案，是次行動制止了暴力事件發生，但未有透露是否與當日凌晨時分尖沙咀酒吧謀殺案復仇有關。據悉，涉案私家車當時在停車場停泊一段時間形跡可疑，車牌及行車證均有登記，惟與該車輛本身資料不符。

陳鈺敏指出，尖沙咀酒吧黑幫仇殺事件發生後，西九龍總區一連兩日（6至7日）在區內展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，動員294人，搜查酒吧、夜總會及賓館等669處地方，拘捕了4名（16至40歲）干犯公眾地方行為不檢的男女。被捕男女已獲准保釋侯查，須於11月上旬向警方報到。