12港人潛逃｜被扣港人家屬飛行服務隊總部請願　8人被票控限聚令

今年8月，12名港人涉嫌乘坐快艇離開本港水域，期間遭中國海警截獲。有傳媒報道指出，香港飛行服務隊於事發期間，曾派出定翼機在事發位置上空盤旋，亦佐以飛行服務隊內部文件，指當日是執行的行動由警方指示。部份被扣留人士的家屬，於昨日（10月8日）下午到位於赤鱲角的政府飛行服務隊總部外請願，要求公開事發時的偵查紀錄。

飛行服務隊被指事發當日執行警方任務。(余俊亮攝)

期間，警方在場以違反「限聚令」理由，票控多人。警方表示，10月8日下午約4時，警方發現有人在機場警區南環路18號對開聚集，警員向在場聚集的人士發出口頭警告不果，現場的6男2女涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）（《規例》），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，警方回覆稱，「已一再重申」該12名香港疑犯被內地執法部門拘捕，行動與警方無關。警方會循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向，繼續調查案件。另外，警方的人手調配和行動部署不宜公開；而保安局亦回覆稱，按一貫做法，飛行服務涉及的飛機調配、航行細節等，不會公開。