海關拘6名跨境司機　揭特製腰封藏走私金塊　檢市值3500萬元黃金

海關於上月進行代號「洪爐」的執法行動，打擊跨境走私貴金屬活動，行動中共破獲6宗利用貨車走私黃金的案件，檢獲共重約71公斤懷疑走私黃金，估計市值約3,500萬元，並拘捕6名跨境貨車司機，包括一名內地人士。 海關稱，涉事司機於清關回答問題時支支吾吾、有所迴避，因此引起海關注意，當人員進行搜車時，部分被捕人士表現緊張，行路姿態不自然，海關察覺有異對其進行搜身，發現有人除了將黃金放在車上，亦有人戴上特製腰封，將黃金捆綁在身。

海關於9月進行代號「洪爐」的執法行動，打擊跨境走私貴金屬活動，行動中共破獲6宗利用貨車走私黃金的案件，檢獲共重約71公斤懷疑走私黃金，估計市值約3,500萬元。（陳諾希攝）

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有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍稱，海關一直有留意貴價金屬的走私案，由今年第二季開始，隨著國際金價於短期內上升逾30%，而內地對黃金進出口有嚴厲管制，帶超過50克黃金出境需要向中國海關出示登記證明，加上內地與香港金價差價大，一公斤金價可相差數萬元，相信有人因此利用走私黃金賺取龐大差價；另外，在疫情的衝擊下，世界各地對貨幣採取量化寬鬆政策，令黃金投資成為避險工具。

李艷萍稱，根據過往經驗，黃金走私與國際金價及環球市況有關， 上述種種跡象反應走私黃金案或有上升趨勢，於是海關加強執法，並於9月成功破獲6宗利用貨車走私黃金的案件。

其中兩個被捕司機的手法一樣，將黃金放在特製的腰封中，每個暗格裝到一塊一公斤，兩人所使用的腰封設計及手工幾乎一樣。（陳諾希攝）

陸路邊境口岸科落馬洲行動組指揮官黃貞富稱，是次行動中，海關於落馬洲管制站及文錦渡管制站破獲6宗利用貨車走私黃金的案件，檢獲共重約71公斤走私黃金，估計市值約3,500萬元，並拘捕6名年齡介乎32至64歲的跨境貨車司機，當中一人為內地人士。

為逃避海關檢查，犯罪集團走私手法精細，惟當司機於清關亭時，回答海關人員的問題時有迴避，於是人員進行搜查其貨車，期間部分人士行為緊張，行路姿態不自然，明顯身上有物件，海關人員察覺有異，對司機進行搜身，並成功偵破6宗案件，案件詳情如下：

9月3日，海關人員於落馬洲管制站搜查一架入境貨車期間，發現司機將20塊共重20公斤的黃金，放置在駕駛倉內的座位下，並用白紙逐一包起黃金、再用牛皮膠紙捆綁，放在兩個黑色的膠袋中。

9月10日及11日，海關人員於落馬洲管制站再偵破3宗案，司機將走私黃金捆綁在身，海關人員搜身時，成功搜獲9至20公斤黃金，其中兩個司機的手法一樣，將黃金放在特製的腰封中，每個暗格裝到一塊一公斤；9月10日偵破的案件中，司機身上的腰封藏有12塊黃金，其牛仔褲內袋中再有8塊黃金。

而9月11日，另一名司機身上所穿的腰封藏了10塊黃金。海關稱，兩條腰封設計及手工幾乎一樣，相信兩人從同一走私集團取貨再帶入本港。同日，海關再發現一名司機將8塊黃金用膠紙捆綁在兩邊大腿上，再將一塊黃金放在褲袋中。

9月23日，海關於文錦渡管制站，將一輛入境貨車進行X光檢查時，於車頭擋風玻璃及軑盤之間位置發現密度異常的影像，搜車時，於軑盤附近位置搜獲10塊黃金。

9月27日，人員再於落馬洲管制站偵破案件，一名司機將兩塊黃金分別袋在左右兩邊的褲袋中。

李艷萍（圖右）稱，根據過往經驗，黃金走私與國際金價及環球市況有關。（陳諾希攝）

李艷萍稱，被捕人士收藏黃金的方法精細，其中3宗案件在連續兩日發生，且犯案手法相似，不排除有犯罪集團操控。而檢獲的黃金中，有人刻意將標記刮花，以增加執法人員追查黃金來源的難度。6名被捕人士報稱的入收由月薪1.2萬至2萬元不等，其財政狀況及擁有的資產與檢獲的黃金價值不成比例，因此海關除了循走私方向調查，亦會根據有組織及嚴重罪行條例方向調查，是否有犯罪集團利用被捕人士進行黃金走私，以進行洗黑錢。

根據以往數據，海關於2016年偵破6宗黃金走私，牽涉117黃金，價值3,800萬元；2017年偵破18宗進口黃金走私，牽涉315黃金，價值9,800萬元；2018年及2019年，因人民幣貶值、國際金價穩定，兩年合共破獲1宗黃金走私案。