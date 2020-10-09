「Lunch哥」及網媒男記者元朗遇襲　15歲仔當場被制服拘捕

經常出席「和你Lunch」等示威活動的「Lunch哥」David，報稱與另一名網媒男記者於元朗遇襲，警方當場拘捕一名施襲男子，David與男記者被送院治理。傍晚6時許，David與網媒男記者「Joe哥」於宏達路近朗屏天橋，報稱被三人襲擊，其中一名涉施襲15歲少年被當場制服，大批警員到場調查並將少年拘捕。 David表示自己於元朗警署投訴後離開，被3名黑衣人跟隨指罵，至天橋時被其中一人以遮襲擊，但沒有表面傷痕，「Joe哥」上前制服時被擊中頭部及手指受傷。

網媒男記者「Joe哥」被擊中頭部及手指瘀傷。（陳康智攝）

David表示自己與朋友到元朗警署投訴後離開時被3名黑衣人跟隨，其後遇襲。（陳康智攝）

警方於下午6時1分接報，指於朗屏站對開一行人天橋兩名男事主與一名15歲少年，懷疑因瑣事問題爭執，其後少年懷疑以雨傘襲擊兩人，警方到場拘捕該少年，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，兩名遇襲事主被送往博愛醫院治理，18歲姓李男事主腰及背傷，另外59歲姓林男事主手指、頭及肚傷。案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進。

被跟隨離開警署後襲擊

David於醫院外受訪時表示，今午3時許他本來打算到南邊圍「睇樓」，但被警方阻止他前往，他其後與朋友Joe到元朗警署投訴，離開時被三名穿黑衣兩男一女騷擾及以侮辱性說話指罵，他未有理會並打算到朗屏站乘車離開，當行至天橋時他突然被三人其中一人從後用雨遮擊向其背囊，再捅向其腰部，Joe其後上前制服該人，被他以遮擊中頭部及手指甲瘀傷，David則無明顯傷痕。

David稱現場有便衣警員跟隨，但未有出手制止襲擊，質疑警方「隻眼開隻眼閉」，又稱自己不會因被「暴徒」襲擊而停止抗爭。

Lunch哥於Facebook專頁指，自己與一名記者於元朗遇襲。（Facebook截圖）