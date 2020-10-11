本民前成員鍾雪瑩　被暫控「無牌管有槍械或彈藥」明提堂

29歲本民前成員鍾雪瑩，昨日（10日）涉嫌協助12港人偷渡被捕後，再被揭與去年大埔開槍案有關，被警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）以涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」拘捕，並扣留於將軍澳警署內。至今日（11日）傍晚6時許，警方表示，O記人員經調查後，鍾雪瑩被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」，案件將於明日（12日）早上在粉嶺裁判法院提堂。

去年12月20日，18歲蘇緯軒在大埔翠屏商場被捕。(資料圖片)

鍾雪瑩為本民前成員，亦是前「青年新政」立法會議員梁頌恆和游蕙禎的前助理。她過去曾多次被警方拘捕，2016年，梁游二人及三名前議員助理包括鍾雪瑩，強行進入會議室宣誓被捕，其後5人被裁定非法集結罪成，被判囚4星期。2018年，警方在鍾雪瑩位於大埔汀角路住所內，搜出逾3.5克草狀大麻、逾7克大麻酚，鍾被控非法販運危險藥物，去年被判罪名不成立。

2019年8月，警方在火炭喜利佳工業大廈樓上破獲一個武器庫，拘捕8人，包括前香港民族黨召集人陳浩天、鍾雪瑩，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有爆炸品等罪。

去年12月，大埔翠屏花園發生開槍案，18歲蘇緯軒遭警方截查時以半自動手槍，發射一發子彈，其後被制服。警方在場檢獲一支半自動手槍及一個空彈殼，亦於大埔一單位檢獲一支懷疑長距離步槍AR-15及共255發子彈。據悉，當時一名與男疑犯同行的女子伺機逃走，警方其後通緝在逃人士。至昨日警方就12港人潛逃案件拘捕29歲鍾雪瑩，她涉嫌協助偷渡被捕。據悉，O記經調查後，懷疑她與去年大埔開槍案有關，並以涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」再將她拘捕。