沙田大老山公路巴士起火　車長及時疏散乘客　消防化學泡沫灌救

沙田發生巴士起火事件。12日晚上11時許，一輛雙層巴士沿大老山公路往馬鞍山方向行駛，途至石門迴旋處橋底時，有乘客發現車尾有燶味，遂通知車長。車長立即將巴士停在一旁，疏散約40名乘客到安全位置。未幾巴士車尾位置即起火。

消防接報趕至現場，惟巴士已陷入火海，立即派出煙帽隊開喉灌救，當中包括化學泡沫，此外，消防員亦向橋底射水，以防高熱影響行車天橋的結構。事件中沒有人受傷，石門迴旋處天橋橋底亦被薰黑。據了解，起火的九巴正行走673號線，當時由中環開往上水；涉事巴士車型為Alexander Dennis Enviro500 MMC 12米型號。

現場消息稱，懷疑巴士車尾軸行駛時發生故障，鎖死尾輪導致過熱起火。消防正調查起火原因。火警救熄後，可見車身嚴重損毀。

運輸署於凌晨零時17分宣佈：因交通意外，大老山公路往馬鞍山方向近石門交匯處的部份行車線已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

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兩年前，一輛同一型號的雙層九巴，在今次意外距離約400米位置，亦同樣發生火警，全車嚴重損毀。2018年5月4日晚上9時許，一輛同為Enviro500雙層九巴，沿大老山公路往馬鞍山方向行駛，途至近沙田醫院對開時，懷疑故障。車長協助乘客轉乘另一巴士，惟當九巴工程人士到達現場時，車尾突然起火，最終全車陷入火海，一名工程人員受傷，送院治理。