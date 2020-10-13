浪卡風球│颱風翻巨浪　大浪灣市民照滑浪　紅磡碼頭泳客冒險游水

熱帶風暴「浪卡」襲港，預料8號風球會在今日（13日）日間大部份時間維持，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，惟紅磡碼頭仍有一班泳客冒險迎浪奮力游水；另外，港島大浪灣及石澳泳灘不時捲起2至3米高巨浪，有滑浪人士趁着風高浪急，專程到場衝浪。

8號風球下，紅磡碼頭仍有泳客冒險游水。（陳蕾蕾攝）

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8號熱帶氣旋警告信號現正生效，天文台提醒市民，海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。今早，紅磡碼頭仍有10多人游水，海面不時翻起白頭浪，一班泳客冒險迎浪奮力游水。游客Tony稱，過去數十年都有晨泳習慣，幾乎每日都會游水。今日8號風球，海面偶有白頭浪湧起，Tony觀察了一會兒稱，「唔驚，睇啲水冇咩浪」，他表示最怕的是暢泳時行雷，因此今日打算只在岸邊不遠處游15分鐘便離開。

另一泳客吳先生落水10分鐘後上岸，他主要在離岸不遠處游水，吳先生稱，經常都會到紅磡碼頭游水，自己會因應海面情況而決定是否落水，今日雖然8號風球，但感覺不太危險，「睇情形，依家都ok ，風高浪急就唔會落水。」

除了有泳客游水，亦有市民前來追風。市民陳先生稱今日休息，於是前往紅磡碼頭追風及釣魚，「休息就會嚟釣魚，又無地方去，想睇下打風。」陳先生稱，當浪再大些，有危險就會走，「暫時唔係好犀利。」市民黎小姐與兒子希希前往購物，途經紅磡碼頭，衡量情況後讓小朋友離遠看浪，「佢鍾意睇浪」，現場有人游泳，黎小姐順帶提醒小朋友打風要遠離岸邊，「提佢打風唔好游水。」

大浪灣不時捲起2至3米高大浪，有5至6人乘著風高浪急進行滑浪。（郭倩雯攝）

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8號風球下，《香港01》到著名滑浪熱點港島大浪灣視察，發現海灘有約10人，有小朋友在岸邊嬉水，亦有人帶同寵物狗到場。現場不時捲起2至3米高大浪，有5至6人乘著風高浪急進行滑浪。

石澳泳灘同樣有不少人到場滑浪，現場不斷湧起數米高的巨浪。有外籍人士稱，石澳是香港最好的滑浪地方，今日現場不斷有大浪捲起，外籍人士Troy滑了大約一小時，「好玩，但浪有些亂」。吳先生則指，今日現場太大風，「個浪太急，唔係咁好滑。」