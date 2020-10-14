元朗村屋45隻貓狗疑遭疏忽照顧　動物義工報警愛協漁護署接走

元朗發生懷疑虐待動物事件，南坑排一村屋內有數十隻貓狗疑遭疏忽照顧。昨日熱帶風暴「浪卡」襲港，8號風球下，RCAP拯救遺棄寵物中心接獲求助，稱上址一間荒廢已久、無水無電的村屋內養了逾40隻貓狗，由於村屋欠缺打理，衞生環境惡劣、臭氣熏天，部分狗狗患有嚴重皮膚病，甚至有狗狗因飢餓而進食同伴的排泄物，RCAP拯救遺棄寵物中心終報警求助。 今日（14日）下午，警方、漁護署及愛護動物協會到場調查後，愛協與漁護署會撿走所有貓狗，再交由獸醫檢查。

警方、漁護署及愛協到場調查。（林振華攝）

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RCAP於Facebook專頁稱，涉事村屋由一名女士租下，屋內養了逾40隻貓狗，女事主每隔數天才到村屋餵貓狗，有村民因擔心動物捱餓，平時會將食物丟到屋內讓貓狗充飢。近日，女事主疑無繳交租金，加上屋內情況越來越惡劣，有人擔心動物安危，於是向RCAP求助。RCAP亦於帖文中提及，「附近村民一直有投訴，亦曾不止一次報警，找過廢屋業主，愛護動物協會亦曾到現場視察過，到最後也是不了了之，該班狗狗的生活亦一直沒有得到任何改善。」

據悉，涉事村屋由豬欄改建，由一名姓黃女子於8年前租下，並在屋內飼養大批貓狗。今年貓狗被移走期間，黃女身處村屋內。有村民表示，黃女非原居民，她有時會問村民借錢聲稱交租，但無交租一年。村民指，貓狗時因時飢餓哀號，有村民主動擺放食物及水，卻會遭黃女斥責，她聲稱固定凌晨時分會到村屋餵飼貓狗。

一名姓黃女子於元朗一間村屋內飼養一批貓狗。（林振華攝）

愛護動物協會回應指， 今日中午聯同漁護署及警方前往元朗某處所， 調查一宗經由市民舉報的動物懷疑被疏忽照顧事件。經初步調查， 現場有33隻狗及12隻貓， 並有貓糧狗糧及食水供應。其中部分狗隻有皮膚問題， 其他的動物則身體情況大致正常。警方從動物福利的考慮下，要求愛協及漁護署將所有動物分批移走，交由獸醫檢查、治理及暫為照顧。警方將會繼續跟進調查事件。

漁護署發言人表示，漁護署暫時已接收及看管當中27隻狗，其餘動物則分別由有關動物福利機構看管或正候進一步安排。署方會繼續就有關案件與警方及有關動物福利機構跟進及提供所需協助。

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鄺俊宇：要求全力拯救埸內所有動物

立法會議員鄺俊宇稱，非常擔心事件如同動物煉獄狗場浪舍的翻版，「動物不懂人語，但不代表他們沒有感受。事件中的貓狗健康情況令人非常擔心，部份更見到其皮膚病極為嚴重，故希望愛協介入協助及為有關動物提供適應的治療。」鄺俊宇要求全力拯救埸內所有動物。

鄺俊宇認為，目前本港即將修訂的《動物保護法》中提及照顧者責任，並加入有關刑罰，認為有關法例需盡快實行，以減少慘劇的發生。同時，鄺俊宇指，早前豪景花園30動物死傷的慘案，證據確鑿，律政師卻放生不起訴，展示了一個非常錯誤的訊號，錯誤令人以為動物生命便可以輕率對待，故他希望執法者及當局重視動物權益及生命，應嚴懲虐待動物的人士，絕不能放生。