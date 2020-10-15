學生墮斃｜嘉諾撒聖家書院中四女生校內墮樓亡　同學相擁痛哭

今（15日）早上9時許，九龍城延文禮士道33號嘉諾撒聖家書院，一名17歲中四女學生懷疑在學校高層墮下，昏迷倒臥在球場上，救護人員接報到場將女生送往廣華醫院，學校有教職員陪同傷者送院，惜女生搶救後證實不治。

女生的家人已趕至醫院了解事件。警方表示，初時有人報案聲稱，目擊女生在事發前在拍照，懷疑她是失足墮樓，警方在現場調查後，初步相信事件沒有可疑，正了解女生墮樓原因。