學生墮斃｜嘉諾撒聖家書院中四女生校內墮樓亡　同學相擁痛哭

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今（15日）早上9時許，九龍城延文禮士道33號嘉諾撒聖家書院，一名17歲中四女學生懷疑在學校高層墮下，昏迷倒臥在球場上，救護人員接報到場將女生送往廣華醫院，學校有教職員陪同傷者送院，惜女生搶救後證實不治。
女生的家人已趕至醫院了解事件。警方表示，初時有人報案聲稱，目擊女生在事發前在拍照，懷疑她是失足墮樓，警方在現場調查後，初步相信事件沒有可疑，正了解女生墮樓原因。
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下午1時許放學時間，部分學生情緒激動，在校門外相擁而哭，有教職員上前安慰及將她們帶回校園。
嘉諾撒聖家書院發表新聞稿，指今早發現一名中四學生倒臥學校操場，校方立即報警並將學生送院搶救，惜送院後不治。全校師生極為難過和悲痛，由於交由警方調查，校方不宜作任何揣測或發表意見。校方已即時啟動「危機處理小組」，透過班主任將事件通知學生，教師、社工或輔導人員及教育心理學家已即時為學生提供輔導，協助他們疏導情緒。學校亦發出家長信，請家長未來數星期留意子女情緒，給予適切關心和安慰，並與學校保持聯絡，以便學校及早提供協助。
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