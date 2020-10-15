新田老翁徒手挖狗屍內臟疑食用　愛心女司機付100元勸止保全屍

新田發生老翁殘忍徒手挖狗屍內臟事件。昨日（14日）早上，青山公路新田段對開有一隻狗狗伏屍路邊，胸腔裂開，懷疑被車撞斃，愛狗人士高小姐當時駕車途經上址，見到一名老翁將狗屍拖至路邊，初時以為他是好心幫助狗狗，高小姐立即落車幫忙，豈料見到老翁徒手從狗屍胸腔位置挖出內贓，並放入一個膠袋，懷疑有人欲帶走內臟食用，高小姐立即制止，惟對方趕她離開，高小姐只好自掏腰包$100給老伯買食物，老伯接過100元後滿臉笑容，狗狗始得以保全屍。

昨日高小姐有就事件報警，警員到場了解後便離開。（受訪者提供圖片）

+ 2 + 2 + 2

高小姐接受《香港01》訪問時憶述，事發時間為昨早約7時25分，她正駕車上班，駛至青山公路新田段路口時，見到一名老伯正在將狗屍從路中拖至路邊，高小姐於是立即停車查看，「仲諗住老人家咁好心，幫手拖狗屍去路邊，見佢拖得咁吃力，落車幫佢手。」惟高小姐停車上前查看時，老伯已將狗屍拖至一後巷，「見到令我震驚嘅一幕，真係嚇一跳，老人家將狗肝扯出嚟，我喝停佢，佢仲叫我走，話唔關我事。」高小姐立即制止老伯，但對方未有理會，高小姐於是提出給100元他買東西食，對方同意，並放下膠袋，尾隨高小姐到私家車取錢。

從高小姐拍攝的片段見到，高小姐要求老伯收錢後「唔好食佢（狗）」，老伯回應「好、好」，接過100元時滿臉笑容，但他出爾反爾，離開時取走裝有內臟的膠袋，高小姐一路追著伯伯不讓他走，直至她表示要報警處理，老伯才願意放下膠袋，「冇諗到有人咁殘忍，叫咗唔好食，轉頭仲拎袋肝走，我追住佢入村，話報警、會一直跟住佢，佢先放低袋肝。」

高小姐目擊血腥過程：成個人驚到震

高小姐直斥老伯的行為離譜及殘忍，「成個人驚到震，未見過咁恐怖嘅人。」高小姐指，自己本身亦有養狗，是愛狗之人，平時都會幫助流浪狗，事發時四處無人，自己心急要保狗狗全屍，始會給對方錢，「如果我唔保佢全屍，我會內疚，依家最起碼拎返狗女啲肝，會安心啲。」惟目睹血腥一幕後，高小姐至今仍心有餘悸。事發當日，高小姐有報警處理，警方有到場了解。今（15日）早，警方再聯絡高小姐作進一步了解。《香港01》正就事件向警方查詢。

取回狗狗內臟後，高小姐致電義助浪浪善終義工文哥到場收狗屍，涉事的女狗屍身上沒有晶片。文哥稱，「真係第一次收呢啲求助，啲阿叔撈啲內臟嚟食真係第一次見。」文哥呼籲市民遇到同類事件時，盡量不要為對方提供金錢，而是直接報警處理。

根據本港於1950年立下的《貓狗條例》，明確地限制不能以貓狗肉用作食物，且不論是否給予人類食用，或動物食用，均屬違法，最高刑罰是罰款5千元及監禁半年。