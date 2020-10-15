以空頭支票網購貴價品呃值$270萬貨　警拘5男女涉串謀詐騙

詐騙集團於網上購物平台訛稱購買貴價品，包括名錶、洋酒及手袋等，其後以空頭支票入帳，騙取受害人的貨物後變賣圖利，涉及金額約270萬元，最少30人受騙。警方拘捕涉案4男1女及起回部分贓物，部分人有黑社會背景。

警方檢獲證物包括支票、洋酒、手袋等。（黃廸雯攝）

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件調查組高級督察莊子承表示，警方於今年3月至10月期間接獲超過30名市民報案，指於網上購物平台放售貴價商品包括名錶、洋酒及手袋等，受害人與買家交收後收不到相關銀行入帳，其後發現對方以空頭支票入帳，於是報警，涉及金額約270萬元，最高一宗單一損失為一隻價值27萬的手錶。

商業罪案調查科人員經情報分析，發現案件由本地詐騙集團干犯，成員先透過網購平台尋找貴價商品，其後聯絡受害人表示自己有意購買，稱可用銀行轉帳付款。其後騙徒一方面約事主交收，一方面同黨以無效空頭支票，於入票機存入受害人戶口，並由正交收的騙徒訛稱已完成即時轉帳，受害人因見到銀行存入紀錄信以為真交貨，但未有留意原來為支票存款，當發現被騙時，騙徒往往已變賣貨物及失去聯絡。

莊子承呼籲市民及商戶進行交易時，要小心留意轉帳單據真偽。（黃廸雯攝）

警方經調查後鎖定數人，昨日展開拘捕行動，於尖沙咀先拘捕一名正與受害人交收的男子，檢取一支貴價洋酒，及一張屬於他人的身份證，並同時於旺角拘捕一名正負責入票的男子。警方並突擊搜查集團成員藏身的兩間位於尖沙咀的酒店房，再拘捕兩男一女及檢獲一個懷疑毒品吸食器具。被捕5人介乎27至41歲，部分人有黑社會背景，5人正被扣查，警方不排除有更多人被捕。行動中警方亦於一間二手手袋店檢獲一個疑屬於受害人的手袋。

莊子承呼籲市民及商戶進行交易時，要小心留意轉帳單據真偽，當涉及銀行轉帳時，可主動向銀行核實交易是否已完成，因支票交易需要一至兩日方可以入款，市民亦可考慮現金或其他快速支付工具作交易方式。