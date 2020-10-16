多間警署及廉署門外被撒A4紙　指控一名退休高級督察受賄

今日（16日）凌晨1時許，多間警署門外，被人棄置多張指控一名退休警員的A4紙，據悉當中包括灣仔警察總部、西九龍總區警察總部、荃灣警署、慈雲山警署、尖沙咀警署及旺角警署；另外北角廉署總部亦遺有同類紙張。其中在旺角警署對開的水馬邊，遺有十多張A4紙，未見有人員走出清理；期間兩名警員巡經，亦未有清走紙張。 現場所見，有關紙張內容指控一名已退休高級督察，在任職期間及退休後，疑利用人脈從中收錢替江湖人士解決問題，包括2009年尖東泰龍謀殺案，文中要求警務處處長重新審視案件。

2009年尖東泰龍謀殺案，發生於該年8月4日凌晨，人稱「尖東霸王」、「新義安十傑」之一的41歲黑幫大佬李泰龍，與同門在尖東消遣，他駕車至麼地道九龍香格里拉酒店，將車泊好後落車用遙控器鎖車時，突遭一輛七人車高速猛撞，他飛彈數米；同時，另一輛私家車反方向駛至，3名惡煞持開山刀向倒地的泰龍狂斬，他身中多刀，送院後不治。兩輛涉案車輛其後在大埔林錦公路較寮下被縱火燒毀。

事後警方通緝多名涉案人士，其中「豬頭細」鄭玉麟，潛逃至2011年自首，他與另外三人於2011年被判處終身監禁；警方亦懸紅60萬元通緝三名男子，包括綽號「紋身忠」梁國忠、以及兩名刀手「五筒」吳奕彤及「蘇啟」蘇啟文。「紋身忠」潛逃長達11年，直至今年1月，到灣仔警署自首。