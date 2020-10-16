可卡因藏變壓器空運來港　3男子涉製毒被捕　警檢3300萬元貨

警方破獲一個以外國人為首的販毒集團，拘捕3名男子涉嫌製毒，並檢取市值超過3300萬元可卡因。3名被捕人分別為以色列人、持香港身份證的英國人，以及一名持香港身份證的加拿大華人，他們涉嫌將可卡因藏入變壓器空運來港，再租用柴灣工廈單位製毒，供應香港市場。警方正調查是否有毒品流出市面。

警方破獲一個以外國人為首的販毒集團，拘捕3名男子涉嫌製毒，並檢取市值超過3300萬元可卡因。（蔡正邦攝）

警方搗破一宗製毒販毒案，檢獲17公斤懷疑毒品可卡因，市值超過3300萬元。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫講述案情，西九龍總區情報組聯同特別職務隊，早前鎖定一個由外國人為首跨國販毒集團，專門用少見方式偷運毒品可卡因來港市場。探員昨日（15日）凌晨2時許掩至柴灣永泰街50號港利中心一工廈單位，行動中拘捕3名年齡介乎25至45歲男子，分別為以色列人、持香港身份證的英國人，以及一名持香港身份證的加拿大華人。3名被捕人涉嫌製毒被捕，將會被落案起訴，明早（17日）西九龍法院提堂。

鍾續指被捕以色列人租用柴灣工廈單位差不多半年，以大型機器收藏毒品空郵來港掩人耳目是少見方法，至於有無毒品流出，仍在調查中，但相信毒品供應香港市場。單位內有1.4懷疑毒品可卡因粉末、16公斤懷疑已製成的霹靂可卡因，以及一些製毒工具。持香港身份證的英國男子被捕時與警員激烈糾纏，4名探員受輕傷。經調查後，警方相信此販毒集團將可卡因收藏在一個40公斤重變壓器內，用空運郵件方式，從東南亞國家運入香港。

以色列人報稱商人護照來港；持香港身份證的英國人及持香港身份證的加拿大華人則報稱無業，警方不排除其中一人為首腦，與外國販毒集團連繫，將毒品在港集中後分銷。鍾雅倫表示，相信警方已瓦解一個以香港為基地的跨國販毒集團，重申製毒、販毒是嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。